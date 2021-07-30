Mặc dù đã chia tay từ lâu nhưng khi thấy người yêu cũ và bạn trai mới của cô tình tứ đi trên phố, nam thanh niên nổi máu ghen, liền cầm dao lao tới, đâm điên cuồng vào cặp đôi.

Mới đây, một bài viết trên Sina đã đưa tin về vụ ghen tuông đẫm máu vừa diễn ra ngay trên đường phố Trung Quốc.

Theo đó, vào khoảng 16h23 chiều 24/7, một cặp đôi đã bị tấn công dã man trên đường Con Sơn thuộc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Theo đó, nghi phạm là nam thanh niên họ Tôn (23 tuổi), nạn nhân là cô gái họ Cao (24 tuổi) và bạn trai họ Thôi (21 tuổi).

Cảnh sát cho biết, trước đây Tôn và Cao từng có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, do nảy sinh mâu thuẫn nên cả hai đã chia tay. Không lâu sau đó, Cao có quen người mới là anh Thôi.

Khi biết bạn gái cũ có người yêu mới, nam thanh niên nổi máu ghen tuông, lên kế hoạch chia rẽ cặp đôi này. Cụ thể, Tôn đã mang theo dao tới nơi ở của bạn gái cũ và tình mới, đừng chờ ở ngoài theo dõi.

Khi thấy cặp đôi tay trong tay xuất hiện trên phố, Tôn liền lao ra, dùng dao đâm điên cuồng vào hai người họ. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, nghi phạm lại đang cầm dao nên không ai dám vào can ngăn, chỉ đành cầu cứu cảnh sát.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi đâm cặp đôi bị thương, nghi phạm không có ý định bỏ chạy. Hắn ta lấy trong túi ra một thứ chất lỏng màu xanh lục nghi là thuốc diệt cỏ uống cạn rồi nằm xuống đất để tự tử.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Sina

Khi tới nơi, cảnh sát nhanh chóng đưa nghi phạm và hai nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Hiện cả ba đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện, cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tan-vo-nam-thanh-nien-dung-doan-dao-xu-nguoi-yeu-cu-va-tinh-moi-ngay-tren-pho-roi-uong-thuoc-doc-tu-tu-414860.html