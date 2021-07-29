Chuyên gia y tế lưu ý đặc biệt 4 dấu hiệu nhiễm Covid-19 ở những người đã được tiêm vaccine

Sau khi tiêm vaccine Covid-19, nhiều người khá chủ quan trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khả năng mắc Covid-19 ở người đã tiêm chủng là có. Các chuyên gia cũng chỉ ra 4 dấu hiệu để người dân nhận biết.

Một bài viết trên The Sun thông tin, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, người nhiễm Covid-19 sẽ xuất hiện 3 triệu chứng: Ho dai dẳng, sốt cao, mất vị giác hoặc khứu giác.

Tuy nhiên, những người đã được tiêm vaccine nhưng vẫn nhiễm bệnh sẽ biểu hiện một số triệu chứng khác. Theo dữ liệu do ZOE thu thập, nhóm bệnh nhân đã được tiêm chủng thường gặp 4 triệu chứng chủ yếu, trong đó có hắt hơi.

Hắt hơi không phải là một triệu chứng phổ biến của Covid-19, vì vậy, mọi người có xu hướng cho rằng nó là dấu hiệu của cảm lạnh hoặc dị ứng. Thế nhưng, nếu người bị hắt hơi đã được tiêm chủng, đây có thể là dấu hiệu của Covid-19

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, dù có mắc phải Covid-19, song hầu hết những người được tiêm vaccine đều có triệu chứng nhẹ so với nhóm đối tượng không được tiêm. Vì vậy, nếu hắt hơi nhiều, người bệnh nên chuẩn bị tâm lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn virus lây lan.

Chuyên gia Y tế Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyến cáo: "Hắt hơi là con đường chính lan truyền virus. Hãy cố gắng che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc cánh tay để giảm thiểu sự lây lan của các giọt bắn. Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng cho đến khi bạn rửa tay xong".

Bên cạnh đó, ở những bệnh nhân Covid-19 đã được tiêm chủng từ trước, các triệu chứng thường gặp là nhức đầu, sổ mũi và đau họng.

Ảnh minh họa: Internet

Dữ liệu trên được thu thập từ 2.278 người trưởng thành đã được tiêm chủng có kết quả dương tính với Covid-19 ở Anh. Các chuyên gia tại ZOE đã phân tích, so sánh dữ liệu với những người trưởng thành được tiêm chủng không mắc Covid-19, và nhóm bệnh nhân chưa được tiêm vaccine. Chưa rõ dữ liệu được nghiên cứu trên những người đã được tiêm phòng đủ 2 liều hay chỉ nhận 1 liều vaccine duy nhất.

Do đó, dù đã được tiêm chủng, mỗi người cũng phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh và quy tắc 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

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