Giữa lúc "kẻ hủy diệt" COVID-19 chưa kiểm soát được thì đất nước này lại đối diện với hai mối nguy khác - Nấm đen và Cúm gia cầm đang bùng phát mạnh mẽ.

Giai đoạn nửa đầu năm 2021, Ấn Độ trở thành "địa ngục COVID-19" khi số bệnh nhân tăng lên hàng ngày, số người chết vì đại dịch cũng chạm ngưỡng cao nhất. Hình ảnh nhiều người nằm la liệt vì thiếu oxi, xác bệnh nhân trôi nổi trên sông khiến cả thế giới nghẹn lòng.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ chính phủ Ấn Độ cho biết cậu bé được nhập viện tại Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ ở New Delhi vào ngày 2/7 và qua đời hôm 20/7, sau khi bị suy đa cơ quan.

Theo hãng tin AP, một cậu bé Ấn Độ 11 tuổi đã chết do mắc phải virus cúm gia cầm thuộc chủng H5N1, trường hợp tử vong đầu tiên ở nước này.

Các nhân viên y tế điều trị cho cậu bé và người thân của cậu đã được giữ lại để cách ly theo dõi, trong khi các nhà chức trách tiến hành truy tìm những người từng tiếp xúc với cậu bé trước đó.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đến tiêu hủy gia cầm - Ảnh: AP

Tại Haryana, tiểu bang nơi cậu bé sinh sống nằm ở phía bắc Ấn Độ, Cục Chăn nuôi khẳng định không tìm thấy bất kỳ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cúm gia cầm nào song đã tăng cường các biện pháp giám sát.

Ấn Độ đã chứng kiến gần chục đợt bùng phát dịch cúm gia cầm trong vòng hai thập niên qua, song tất cả đều được kiểm soát và không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở nước này cho đến nay.

Tuy nhiên vụ việc mới nhất này đã làm dấy lên một nguy cơ tiềm ẩn mới đối với quốc gia đông dân thứ hai thế giới đang phải gồng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Cũng trong ngày 20/7, Bộ Y tế Ấn Độ cho hay nước này đã ghi nhận hơn 45 nghìn trường hợp nhiễm loại "nấm đen" chết người chỉ trong hai tháng qua. Phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ, Thứ trưởng Y tế Bharati Pravin Pawar cho biết đã có hơn 4.200 người tử vong vì căn bệnh nấm có tên khoa học là mucormycosis này.

Bác sĩ làm phẫu thuật cắt bỏ nấm đen trên cơ thể người bệnh - Ảnh: AFP

Hãng AFP đưa tin, bệnh nấm đen trước đây được coi là rất hiếm gặp nhưng các trường hợp mắc bệnh này đã tăng lên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành tại nước này, và thường tấn công những bệnh nhân vừa khỏi COVID-19.

Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và các bác sĩ phẫu thuật thường buộc phải cắt bỏ những bộ phận mà bệnh lan đến gây hoại tử để ngăn chặn nguy cơ lây lan lên não. Tỉ lệ tử vong khi mắc nấm đen có thể lên đến 50%.

Bệnh nấm đen có thể khiến bệnh nhân phải cắt bỏ mắt - Ảnh: BBC

Theo số liệu thống kê của chính phủ Ấn Độ, bang Maharashtra ở miền tây nước này có số ca mắc bệnh nấm đen cao nhất với tổng cộng 9.348 ca.

Tờ Hindustan Times mới đây cũng cho hay số ca bệnh nấm đen ở trẻ em đã tăng cao ở bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ.

Trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, Ấn Độ chỉ ghi nhận khoảng 20 ca bệnh nấm đen trung bình mỗi năm. Chỉ những người có hệ miễn dịch bị tổn thương nghiêm trọng mới có nguy cơ mắc bệnh, ví dụ như những người có lượng đường trong máu cao, nhiễm HIV/AIDS hoặc người được cấy ghép nội tạng.

Các chuyên gia y tế nhận định sự gia tăng gần đây của bệnh nấm đen tại Ấn Độ có thể là do việc sử dụng quá nhiều steroid (được sử dụng trong phòng chăm sóc đặc biệt) để điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố bệnh nấm đen là một dịch bệnh vào tháng 5 khi các trường hợp nhiễm mới tăng cao, trong khi các trang mạng xã hội nước này tràn ngập những lời cầu xin trong tuyệt vọng của người dân để có được loại thuốc điều trị bệnh.

Hiện tại, ngoài việc chú trọng giải quyết dịch bệnh COVID-19, Chính phủ và người Ấn Độ đang phải đối mặt với những nguy cơ bùng phát các hiểm họa mới với tỉ lệ lây lan mạnh mẽ.