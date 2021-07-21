Ba đối tượng cần đặc biệt lưu ý trước khi tiêm vắc xin COVID-19

Thế giới 21/07/2021 14:54

Đối với những người có sẵn các vấn đề về sức khỏe cần lưu ý khi tiêm vắc xin COVID-19. Các chuyên gia khuyến cáo nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi quyết định tiêm để hiểu rõ về các phản ứng phụ có thể xảy ra.

Theo thông tin từ Timesofindia 2021, các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe hàng đầu trên thế giới khuyến nghị những người có nguy cơ cao cần tiêm vắc xin COVID-19. Tuy nhiên, cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định tiêm để hiểu rõ về các phản ứng phụ có thể xảy ra. 

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Ảnh minh họa: Internet

Người có sẵn bệnh nền

COVID-19 có thể gây nguy hiểm cho những người có khả năng miễn dịch yếu. Bởi vậy, những người mắc bệnh nền nên được tiêm ngay lập tức. Tuy nhiên, dù vậy, đối với từng trường hợp cụ thể bác sĩ sẽ cân nhắc việc có nên tiêm phòng hay không?

Theo Tiến sĩ Rahul Pandit tại Bệnh viện Fortis Mumbai, Ấn Độ, thành viên của Nhóm đặc trách COVID-19 của Maharashtra, nhanh chóng tiêm chủng các đối tượng được ưu tiên là chìa khóa để làm chậm tỷ lệ tử vong do COVID-19. Tiêm phòng cho nhóm dân số dễ bị tổn thương có nguy cơ cao - trên 60 tuổi và trên 45 tuổi với bệnh nền - sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong xuống "rất thấp", vì hiện tại, nhóm này chiếm gần 90% số bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này.

Bệnh nhân phẫu thuật và tổn thương các cơ quan quan trọng

Các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện cho đến nay đã thấy rằng, những người bị các bệnh đe dọa tới tính mạng có thể sử dụng vắc xin COVID-19 một cách an toàn mà không bị tác dụng phụ. Tiến sĩ Pandit cũng đồng ý với điều đó và cho biết thêm rằng, những người đã từng có vấn đề về tim trong quá khứ, bị đau tim, suy thận hoặc các vấn đề về gan có thể dung nạp vắc xin tốt trong khi sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh của họ. Những người đang dùng thuốc làm loãng máu nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêm.

Các bác sĩ khuyến cáo rằng, những người bị đau tim trong tuần trước ngày tiêm chủng không nên tiêm vì họ vẫn đang trong quá trình hồi phục. Việc tiêm vắc xin có thể gây ra phản ứng phụ.

Nếu bạn đang sử dụng thuốc hỗ trợ, hoặc các thuốc ức chế miễn dịch... nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêm vắc xin.

Bệnh nhân ung thư

Ung thư là một bệnh làm suy giảm miễn dịch. Những người mắc ung thư thường phải dùng thuốc ức chế miễn dịch liều cao có thể khiến cơ thể có phản ứng miễn dịch "không hoàn chỉnh" hoặc dung nạp kém các vắc xin tiêm vào cơ thể. Phản ứng cơ thể của những người có hệ miễn dịch kém hoặc không hoạt động sẽ tệ hơn nhiều.

Người có bệnh ung thư nhưng chưa bắt đầu điều trị có thể tiêm vắc xin một cách an toàn, và người đã điều trị khỏi ung thư cũng vậy. Những người đang hóa trị nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêm.

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