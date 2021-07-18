Hội chứng Covid-19 kéo dài có hơn 200 triệu chứng, nhiều dấu hiệu bất thường: Thay đổi kích thước dương vật, chu kỳ kinh nguyệt không đều

Hội chứng Covid-19 kéo dài có hơn 200 triệu chứng. Một bệnh nhân có thể trải qua 56 biểu hiện bệnh khác nhau.

Một bài viết trên Daily Mail thông tin về các triệu chứng của dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, theo một nghiên cứu quy mô toàn cầu, hội chứng Covid-19 kéo dài có hơn 200 triệu chứng. Một bệnh nhân có thể trải qua 56 biểu hiện bệnh khác nhau.

Dù đại dịch Covid-19 đã diễn ra gần 2 năm nhưng vẫn còn nhiều điều khiến các nhà khoa học băn khoăn về căn bệnh nay.

Hiện tại, họ đang tiến sâu hơn trong việc tìm hiểu các loại triệu chứng liên quan đến tình trạng bệnh nhân vẫn mệt mỏi sau khi âm tính SARS-CoV-2. Các chuyên gia của Đại học London (Anh) tiến hành khảo sát gần 4.000 người vẫn bị hội chứng Covid-19 kéo dài.

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Theo đó, có tổng cộng 203 triệu chứng khác nhau, trung bình mỗi người trải qua 56 triệu chứng trong quá trình hồi phục. Có một số dấu hiệu bất thường như thay đổi kích thước dương vật, chu kỳ kinh nguyệt không đều. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra 10 cơ quan khác nhau trong cơ thể bị ảnh hưởng, bao gồm tim, phổi, não và ruột.

Mệt mỏi là triệu chứng phổ biến nhất, với 98% người trên 18 tuổi được hỏi bị như vậy. Tiếp theo là tình trạng khó chịu sau gắng sức (89%), sương mù não (85%).

Những người khác bị ảo giác, run, ngứa da, rối loạn chức năng tình dục, tim đập nhanh, tiêu chảy và ù tai.

Tuy nhiên, không phải tất cả các triệu chứng được ghi nhận đều do hội chứng Covid-19 kéo dài gây ra. Nghiên cứu chỉ đơn thuần dựa trên phản hồi từ những người từng mắc Covid-19.

Các chuyên gia nhận thấy 96% số tình nguyện viên có các triệu chứng trong 3 tháng, trong khi gần 92% vẫn còn mệt sau 8 tháng.

Những người hồi phục nhanh có tối đa 11 triệu chứng cùng một lúc. Nhưng những người bị mệt mỏi vài tháng sau khi khỏi Covid-19 đã trải qua 17 triệu chứng cùng lúc.

Các nghiên cứu ước tính rằng có đến 30% những người nhiễm Covid-19 có triệu chứng vẫn chưa khỏe hoàn toàn sau 12 tuần.

Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm hội chứng Covid-19 kéo dài. Vì vậy, bệnh nhân sẽ được tư vấn cách kiểm soát các triệu chứng của mình.

Tiến sĩ Athena Akrami cho biết: "Có tương đối ít người biết về phạm vi các triệu chứng, sự tiến triển theo thời gian, mức độ nghiêm trọng, diễn biến lâm sàng dự kiến, tác động đối với hoạt động hàng ngày và dự kiến khỏe lại như trước đây".

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