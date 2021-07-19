Biến thể Delta lây chéo trong 15 giây, có triệu chứng khác với chủng Covid-19 ban đầu

Những người bị nhiễm biến chủng Delta sẽ biểu hiện triệu chứng khác với chủng Covid-19 ban đầu. Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao gấp đôi so với chủng ban đầu, có thể lây nhiễm sang người trong vòng 15 giây.

Theo thông tin từ một bài viết trên trang The Conversation, dữ liệu mới nhất cho thấy những người bị nhiễm biến chủng Delta sẽ biểu hiện triệu chứng khác với chủng Covid-19 ban đầu.

Cách virus gây bệnh và khiến cơ thể biểu hiện triệu chứng phụ thuộc vào 2 yếu tố. Yếu tố virus bao gồm tốc độ sao chép, phương thức lây truyền... và có thể thay đổi thi virus tiến hoá.

Yếu tố vật chủ liên quan đến tuổi tác, giới tính, thuốc men, chế độ ăn uống, tập thể dục, sức khỏe và tình trạng căng thẳng.

Dữ liệu thu thập từ Anh cho thấy các triệu chứng khi mắc Covid-19 ở thời điểm hiện tại đã thay đổi so với trước.

Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng phổ biến của người mắc Covid-19

5 triệu chứng phổ biến nhất của người mắc Covid-19 hiện tại là đau đầu, đau họng, sổ mũi, sốt và ho dai dẳng. Trong khi đó, hiện tượng mất khứu giác từng rất hay gặp nay chỉ xếp thứ 9. Do đó, nhiều người có thể sẽ lầm tưởng mình bị cảm cúm thay vì mắc Covid-19. Chính vì thế, họ vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường và vô tình khiến mầm bệnh lây lan trên diện rộng.

Biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm

Theo San Francisco Chronicle, biến thể Delta có thể lây lan chéo trong vòng "5 đến 10 giây" sau khi tiếp xúc.

Trước đây, trường hợp dương tính xảy ra nếu ai đó tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh cách nhau 15 phút hoặc dưới một mét. Giờ đây với biến thể Delta, nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra trong vòng 15 giây và qua đường không khí.

Khả năng lây nhiễm cao của biến thể Delta yêu cầu mọi người phải tăng cường sức khỏe cộng đồng, gồm đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cơ thể và tránh những nơi đông đúc. Tiêm phòng cũng là một cách để hạn chế sự lây lan trong cộng đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-the-delta-lay-cheo-trong-15-giay-co-trieu-chung-khac-voi-chung-covid-19-ban-dau-413208.html