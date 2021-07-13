Theo đó, ngày 12/7, cơ quan Cảnh sát Daejeon (Hàn Quốc) phối hợp với Phó Chánh án Yoo Seok-yeol của Tòa án quận Daejeon đã phát lệnh bắt giữ một người phụ nữ 25 tuổi. Người này bị cáo buộc tội tiêu hủy một thi thể trẻ em.

Vào ngày 9/7, cảnh sát nhận được tin báo từ bà ngoại đứa trẻ về việc nghi ngờ lạm dụng trẻ em. Sau khi nhận được tin tình báo, cơ quan chức năng khẩn trương tới hiện trường điều tra thì phát hiện thấy thi thể đứa trẻ trong thùng nước đá đặt trong nhà tắm. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng. Thi thể bé gái bị gãy nhiều xương sườn, được đưa về Viện Khoa học Pháp y Quốc gia để khám nghiệm tử thi kỹ hơn.

Cụ thể, người phụ nữ này bị tình nghi đã bỏ thi thể con gái mình trong một thùng nước đá tại nhà riêng ở Daedeok-gu, Daejeon. Nạn nhân chỉ mới 20 tháng tuổi và đã chết vào giữa tháng trước.

Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát tìm thấy những dấu vết nghi bị xâm hại trên thi thể bé gái đã qua đời. Cảnh sát nghi ngờ bố ruột của đứa trẻ là người trực tiếp gây ra cái chết của bé. Bố ruột của nạn nhân 29 tuổi, thường xuyên đánh đập con gái nhiều lần. Sau khi sự việc bị phát hiện, người này đã bỏ trốn.

Tại đồn cảnh sát, người mẹ nói rằng ban đầu cô sống cùng bố mẹ ruột khi chồng vào tù với nhiều tội danh khác nhau. Cách đây khoảng 2 tháng, khi chồng cô mãn hạn tù, cô và con gái đã chuyển ra ngoài ở cùng chồng. Ngôi nhà hiện tại được một người bạn giới thiệu cho.

Tuy nhiên, cô chuyển đi mà không thông báo với gia đình khiến mẹ ruột vô cùng lo lắng. Sau đó, dưới sự tra hỏi của mẹ, cô thừa nhận việc con gái đã chết, vì vậy bà ngoại của đứa trẻ gọi báo cảnh sát vì nghi ngờ cháu gái bà bị lạm dụng.

Mẹ ruột của nạn nhân cũng cho biết chồng cô thường xuyên đánh đập con gái. Có lần anh ta còn trùm chăn lên người con gái rồi đánh đập bé dã man. Người này khai: "Anh ta thường xuyên than vãn về cuộc sống, anh ta đánh cả tôi. Có vẻ như anh ta đã uống một chút rượu khi làm việc đó".

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ, nhiều tình tiết khiến dư luận phẫn nộ về hành vi man rợ, tàn bạo của người bố. Bên cạnh đó, mẹ của nạn nhân cũng nhận về nhiều chỉ trích khi biết rõ chồng mình có tính vũ phu, thường xuyên đánh đập con cái nhưng vẫn chung sống, thậm chí còn giúp hắn che đậy tội danh bằng cách giấu xác con trong thùng nước đá suốt nửa tháng. Hành vi của cặp vợ chồng này bị lên án và ném đá dữ dội tại Hàn Quốc, nhiều người đã kiến nghị cơ quan chức năng mau chóng timg kiếm, bắt giữ hung thủ và có hình thức xử lý thật mạnh.