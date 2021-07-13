Bố ruột hành hung con gái 20 tháng tuổi tới chết, mẹ nhẫn tâm giấu xác trong thùng nước đá suốt nửa tháng để bao che

Thế giới 13/07/2021 16:18

Sau khi chứng kiến chồng hành hung con gái 20 tháng tuổi tới chết, người vợ lo sợ đã giấu thi thể con trong thùng đá suốt nửa tháng nhằm che giấu tội ác man rợ của chồng.

Mới đây, một bài viết trên News Joins về vụ án bố ruột giết chết con gái 20 tháng tuổi khiến dư luận bàng hoàng, sửng sốt.

Theo đó, ngày 12/7, cơ quan Cảnh sát Daejeon (Hàn Quốc) phối hợp với Phó Chánh án Yoo Seok-yeol của Tòa án quận Daejeon đã phát lệnh bắt giữ một người phụ nữ 25 tuổi. Người này bị cáo buộc tội tiêu hủy một thi thể trẻ em. 

Cụ thể, người phụ nữ này bị tình nghi đã bỏ thi thể con gái mình trong một thùng nước đá tại nhà riêng ở Daedeok-gu, Daejeon. Nạn nhân chỉ mới 20 tháng tuổi và đã chết vào giữa tháng trước.

Vào ngày 9/7, cảnh sát nhận được tin báo từ bà ngoại đứa trẻ về việc nghi ngờ lạm dụng trẻ em. Sau khi nhận được tin tình báo, cơ quan chức năng khẩn trương tới hiện trường điều tra thì phát hiện thấy thi thể đứa trẻ trong thùng nước đá đặt trong nhà tắm. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng. Thi thể bé gái bị gãy nhiều xương sườn, được đưa về Viện Khoa học Pháp y Quốc gia để khám nghiệm tử thi kỹ hơn. 

Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát tìm thấy những dấu vết nghi bị xâm hại trên thi thể bé gái đã qua đời. Cảnh sát nghi ngờ bố ruột của đứa trẻ là người trực tiếp gây ra cái chết của bé. Bố ruột của nạn nhân 29 tuổi, thường xuyên đánh đập con gái nhiều lần. Sau khi sự việc bị phát hiện, người này đã bỏ trốn. 

Tại đồn cảnh sát, người mẹ nói rằng ban đầu cô sống cùng bố mẹ ruột khi chồng vào tù với nhiều tội danh khác nhau. Cách đây khoảng 2 tháng, khi chồng cô mãn hạn tù, cô và con gái đã chuyển ra ngoài ở cùng chồng. Ngôi nhà hiện tại được một người bạn giới thiệu cho.

Tuy nhiên, cô chuyển đi mà không thông báo với gia đình khiến mẹ ruột vô cùng lo lắng. Sau đó, dưới sự tra hỏi của mẹ, cô thừa nhận việc con gái đã chết, vì vậy bà ngoại của đứa trẻ gọi báo cảnh sát vì nghi ngờ cháu gái bà bị lạm dụng. 

Mẹ ruột của nạn nhân cũng cho biết chồng cô thường xuyên đánh đập con gái. Có lần anh ta còn trùm chăn lên người con gái rồi đánh đập bé dã man. Người này khai: "Anh ta thường xuyên than vãn về cuộc sống, anh ta đánh cả tôi. Có vẻ như anh ta đã uống một chút rượu khi làm việc đó".

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ, nhiều tình tiết khiến dư luận phẫn nộ về hành vi man rợ, tàn bạo của người bố. Bên cạnh đó, mẹ của nạn nhân cũng nhận về nhiều chỉ trích khi biết rõ chồng mình có tính vũ phu, thường xuyên đánh đập con cái nhưng vẫn chung sống, thậm chí còn giúp hắn che đậy tội danh bằng cách giấu xác con trong thùng nước đá suốt nửa tháng. Hành vi của cặp vợ chồng này bị lên án và ném đá dữ dội tại Hàn Quốc, nhiều người đã kiến nghị cơ quan chức năng mau chóng timg kiếm, bắt giữ hung thủ và có hình thức xử lý thật mạnh.

'Địa ngục Covid-19 Ấn Độ' tái diễn ở Indonesia: Nhân viên nhà xác ăn ngủ cạnh thi thể, y bác sĩ nắm trong tay quyền sinh sát

'Địa ngục Covid-19 Ấn Độ' tái diễn ở Indonesia: Nhân viên nhà xác ăn ngủ cạnh thi thể, y bác sĩ nắm trong tay quyền sinh sát

Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 ở Indonesia đang diễn ra vô cùng phức tạp với số ca mắc mới và ca tử vong tăng liên tục trong ngày. Chỉ trong ngày 7/7 vừa qua, Indonesia ghi dấu mốc kỷ lục với 1.040 bệnh nhân tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bố ruột hành hung con gái con gái 20 tháng tuổi mẹ ruột giấu xác con trong thùng nước đá

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích