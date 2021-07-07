'Chị đại' rủ bạn bè đi đánh ghen tập thể, hành hạ 'tình địch' đến sưng mặt, còn lớn tiếng đòi tiền bồi thường vì dám cướp bạn trai

Thế giới 07/07/2021 08:00

Màn đánh ghen tập thể khiến người xem không khỏi rùng mình vì chỉ trong vòng 5 phút, nữ sinh đã lãnh trọn 30 cái tát đến sưng mặt, không thể phản kháng.

Mới đây, trên MXH đang lan truyền đoạn video quay cảnh nữ sinh bị một nhóm bạn đánh ghen tập thể. Theo đó, một cô gái 16 tuổi họ Hứa ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan, nghi ngờ nữ sinh trung học họ Tiêu cướp bạn trai của mình nên kéo hội chị em của mình đi đánh ghen.

Đoạn video được chính nhóm này ghi hình và đăng tải công khai. Trong đó, Hứa là người cầm đầu, liên tiếp giật tóc và tát vào mặt Tiêu không thương tiếc. Chỉ trong vòng 5 phút, nữ sinh họ Tiêu đã lãnh trọn 30 cái tát vào mặt nhưng cô không dám phản kháng, chỉ cúi gằm mặt xuống đất chịu đựng.

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'Chị đại' tát liên tục vào mặt 'tình địch' - Ảnh cắt từ clip

Thậm chí, Hứa còn hét lớn vào mặt và bắt nạn nhân phải đưa cho mình 1.800 Đài tệ (khoảng 1,4 triệu đồng) xem như là phí bồi thường vì hành vi cướp bạn trai. Ngoài ra, còn bắt Tiêu phải đưa cho mỗi người trong nhóm cô 1.000 Đài tệ (khoảng 824 nghìn đồng). 

Trong lúc đánh đập, hành hạ "tiểu tam", hội chị em của Hứa đứng xung quanh liên tục la hét, cổ động và buông những lời lăng mạ nạn nhân. Không chỉ vậy, một cô gái trong nhóm còn "phì phèo" điếu thuốc trên tay, nhiều lần dừng lại trước camera để chỉnh lại tóc, chu môi, tạo dáng dễ thương.

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Nhóm bạn vô tư cười cợt tạo dáng - Ảnh chụp màn hình

Sau khi bị đánh đập dã man, nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của nhóm thiếu nữ trên. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiếp nhận và tiến hành điều tra, bắt giữ băng nhóm này. 

Ba kẻ trực tiếp hành hung nữ sinh họ Tiêu là Hứa, Hiệp, Lưu và 3 người khác đứng xem, tất cả đều chưa đủ tuổi nên cảnh sát đã xử lý theo đúng luật dành cho trẻ vị thành niên và giao toàn bộ vụ việc cho tòa án vị thanh niên xét xử.

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