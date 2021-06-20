Cặp học sinh vô tư 'thoát y' làm chuyện người lớn ngay giữa sân thể dục, CĐM 'nóng mắt' vì đến tối mới chịu dứt nhau ra

Thế giới 20/06/2021 22:18

Mới đây, 1 đoạn clip ghi lại cảnh 2 học sinh làm chuyện người lớn ngay giữa sân thể dục của KTX đã lan truyền trên MXH. Ngay lập tức nhiều người đã tở ra phẫn nộ vì hành động mất thuần phong mỹ tục này.

Mới đây 1 đoạn clip ghi lại cảnh 1 đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh ngang nhiên thoát y, rồi làm chuyện người lớn ngay giữa sân thể dục đã được lan truyền rộng rãi trên MXH Trung Quốc.

Clip được nhiều học sinh khác ở KTX gần đó quay lại. Đáng nói, mặc dù xung quanh có rất nhiều học sinh nhưng cặp đôi vẫn vô tư và hồn nhiên không chút ngại ngùng. Cặp đôi có những hành động khiến nhiều người 'đỏ mặt'.

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Hình ảnh được nhiều học sinh ở KTX cạnh đó ghi lại - Ảnh chụp màn hình

Sự xuất hiện của những nhóm học sinh chơi thể thao trên sân và hò reo trên KTX cũng không làm ảnh hưởng đến cặp đôi này. Thậm chí, đến khi trời về tối, cả 2 mới dứt nhau ra, nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục rồi rời đi. 

Đoạn clip sau khi lan truyền trên MXH đã khiến nhiều người phẫn nộ. Nhiều người cho rằng cả 2 không biết xấu hổ khi quá vô tư như vậy. Bên cạnh đó, một số người còn cho rằng đây là hành động cần bị lên án, xử lý nghiêm minh trong môi trường giáo dục.

Bất ngờ vì tiếng la thất thanh, người dân phát hiện cặp đôi làm chuyện 'ấy' ngay ban trưa, xong chuyện còn thản nhiên ngồi giải bài tập toán

Bất ngờ vì tiếng la thất thanh, người dân phát hiện cặp đôi làm chuyện 'ấy' ngay ban trưa, xong chuyện còn thản nhiên ngồi giải bài tập toán

Mới đây trên MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip nóng, trong đó 2 sinh viên quan hệ công khai ngay trong con hẻm nhỏ khiến nhiều người bất bình. Sốc hơn khi làm xong chuyện, cặp đôi vẫn thản nhiên tiếp tục làm bài tập toán.

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Từ khóa:   cảnh nóng chuyện người lớn MXH Trung Quốc

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