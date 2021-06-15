Bất ngờ vì tiếng la thất thanh, người dân phát hiện cặp đôi làm chuyện 'ấy' ngay ban trưa, xong chuyện còn thản nhiên ngồi giải bài tập toán

Mới đây trên MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip nóng, trong đó 2 sinh viên quan hệ công khai ngay trong con hẻm nhỏ khiến nhiều người bất bình. Sốc hơn khi làm xong chuyện, cặp đôi vẫn thản nhiên tiếp tục làm bài tập toán.

1 bài viết trên Mirror Media đăng tải 1 đoạn clip nóng dài khoảng 2 phút của 2 sinh viên khiến nhiều người nhức nhối.

Theo đó, chủ nhân video chia sẻ anh phát hiện cặp đôi sau khi nghe được tiếng la hét thất thanh của một trong hai. Chính chủ cũng cho biết thêm, người này từng phát hiện cặp đôi hẹn hò bí mật trong con ngõ này. Gần đây là vào buổi tối trước đó, cả hai đã thân mật với nhau hàng tiếng đồng hồ. Song sự việc "ân ái" ngay cạnh nhà anh trưa nay đã thực sự khiến chủ nhà không chịu được. Người này cho biết thêm ban đầu cặp đôi chỉ đứng hôn nhau, nhưng sau một thời gian, nam sinh liền kéo tay bạn gái vào trong con ngõ hẻm. Trong khi nữ sinh tỏ ý lo lắng, sợ người khác phát hiện thì nam sinh lại khá bình thản, vẫn ngang nhiên làm đủ “tư thế” với người yêu mình.

Cặp đôi làm đủ tư thế khiến người xem nhức mắt - Ảnh chụp màn hình

Chính chủ viết trên trang cá nhân: "Tôi chưa bao giờ thấy cảnh như vậy trên đời. Bộ đôi còn sử dụng con hẻm sau nhà tôi như một địa điểm hẹn hò bí mật. Không phải họ vừa gặp nhau đêm qua sao? Sao trưa nay lại còn đến 'làm loạn', la hét ầm ĩ như sợ không ai nhìn thấy?"

Càng sốc hơn khi cặp đôi này vẫn thản nhiên quay lại làm bài tập sau khi quan hệ xong. Người quay clip cũng cho biết thêm: ""Cậu trai đó nói K lần x vuông gì đó. Tìm x sao cho Kx-1 ≤ 0 được xác định, trong đó khoảng của k bằng 0. Cô người yêu thì giải bài cho bạn trai, nhưng hình như cả hai đã làm sai rồi".

Đoạn video này vẫn đang nhận về nhiều bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy vô cùng khó chịu trước sự thản nhiên giữa chốn đông người của cả 2. Hiện dân mạng vẫn đang truy tìm danh tính của cặp đôi sinh viên Trung Quốc này.

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