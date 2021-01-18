Cô giáo xinh đẹp gây sốt mạng xã hội vì mặc quần siêu ngắn để lộ cả vòng 3 khi đứng lớp

Mạng xã hội xứ Trung không ngừng xôn xao trước hình ảnh một cô giáo xinh đẹp vô tư diện trang phục gợi cảm khi đứng trên bục giảng.

Vừa qua, loạt khoảnh khắc một cô giáo xinh đẹp diện trang phục có phần phản cảm khi đứng lớp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh cô giáo cấp 3 ở Đài Trung diện trang phục được cho là "không chuẩn mực" khi đi dạy. Theo đó, nữ giáo viên mặc áo sơ mi trắng kết hợp với áo khoác da sành điệu và bốt đen cùng tông. Điều đáng nói là chiếc quần ngắn cũn cỡn của người đẹp đã phần nào để lộ vòng 3 trước ống kính.

Hình ảnh của một cô giáo gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra thông tin của nhân vật chính. Được biết, cô giáo trong bức ảnh có tên là Xie Xueer, năm nay 26 tuổi. Trước khi về giảng dạy ở một trường cấp 3 khá nổi tiếng tại đây, cô đã tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Trung. Bên cạnh công việc dạy học, cô còn được nhiều người biết đến là một ảo thuật gia đường phố.

Nhiều người cho rằng trang phục của cô giáo quá phản cảm - Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh này, một số cư dân mạng để lại bình luận xuýt xoa, khen ngợi vóc dáng của người đẹp: "Trốn học sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi, nếu cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi", "Làm sao tôi có thể tập trung học được đây khi mọi ánh nhìn của tôi đều đổ dồn vào chiếc quần ấy", "Được học cô giáo như vậy thật thích", "Bây giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì ngày xưa tôi học toán không được giỏi lắm", "Nếu ngày xưa cô ấy dạy tôi, chắc hẳn điểm toán của tôi đã cao hơn nhiều"...

Tuy nhiên, rất nhiều bậc phụ huynh lại lên tiếng chỉ trích phong cách ăn mặc của nữ giáo viên này. Theo đó, họ cho rằng bộ cánh gợi cảm của Xie Xueer hoàn toàn không phù hợp trong môi trường sư phạm. Bên cạnh đó, họ còn đề nghị hiệu trưởng phải khắt khe hơn trong các quy định về đồng phục cho giáo viên.

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