'Thánh nữ AV' chia sẻ quá khứ tồi tệ 'cả đời không quên' trong lần đầu đóng cảnh nhạy cảm

Thế giới 18/01/2021 06:34

Mỹ nhân phim người lớn Yuna Ogura hay còn được gọi là "thánh nữ AV" khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chia sẻ về quá khứ tồi tệ thuở mới bước chân vào làng giải trí.

Yuna Ogura là mỹ nhân cực kỳ nổi tiếng của ngành công nghiệp AV Nhật Bản. Cô được gọi là "thánh nữ AV" và chỉ xếp sau Yua Mikami.

Với vẻ đẹp ngọt ngào, dễ thương, mỹ nhân sinh năm 1998 này nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất chú ý. Khi chỉ mới 20 tuổi, Yuna Ogura đã giành được giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

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Vẻ ngoài xinh đẹp đầy thu hút của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên chuyển hướng sang làm Youtube và thường xuyên chia sẻ những câu chuyện xoay quanh công việc của mình với người hâm mộ. Những thông tin hiếm hoi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong clip mới đây, Yuna Ogura còn gây sốc khi hé lộ với khán giả ký ức tồi tệ nhất trong suốt sự nghiệp đóng phim của mình. 

Cụ thể, thuở mới chân ướt chân ráo bước chân vào ngành công nghiệp AV, Yuna Ogura đã cảm thấy khá sốc khi bị đạo diễn yêu cầu đóng phim với lịch trình dày đặc. Theo chia sẻ của cô nàng, các diễn viên chỉ có ít phút để nghỉ ăn trưa.

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Chia sẻ về quá khứ tồi tệ của mình, Yuna cảm thấy vô cùng xấu hổ - Ảnh: Internet

Trong một phân cảnh ngay sau bữa ăn, vì thiếu kinh nghiệm và cảm thấy khá sốc trước ý tưởng quay, Yuna Ogura đã nôn ra toàn bộ bữa ăn trưa ngay khi ekip đang tác nghiệp. Cho đến tận hiện tại, nữ diễn viên cho biết cô vẫn cảm thấy xấu hổ khi nhắc tới câu chuyện này. Có thể nói, những lần đầu của Yuna không hề dễ dàng.

Câu chuyện của "thánh nữ AV" nhận được sự thông cảm lớn từ phía các fan hâm mộ. Một số người còn khuyên cô nàng tốt nhất không nên ăn uống gì trước khi bắt đầu các cảnh diễn để tránh gặp phải những trường hợp tương tự.

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Từ khóa:   người đẹp Nhật Bản nữ diễn viên Nhật Bản Yuna Ogura

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