Diện quần ngắn cũn để lộ vòng 3 khi đi siêu thị gây náo loạn đường phố, gái xinh khiến cộng đồng mạng 'nhức mắt'

Thế giới 17/01/2021 05:55

Một cô nàng hot girl xứ Trung bất ngờ trở thành nhân vật bị chỉ trích trên mạng xã hội vì loạt khoảnh khắc diện trang phục phản cảm khi đi siêu thị.

Mới đây, một cô nàng hot girl xứ Trung đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội vì loạt khoảnh khắc không thể táo bạo hơn của mình. Cụ thể, cô nàng đã trở thành "ngôi sao sáng nhất" trong siêu thị khi diện chiếc quần "mặc như không" khiến bao người phải ngoái lại nhìn.

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Người đẹp xứ Trung 'cả gan' mặc chiếc quần ngắn đến độ không che nổi vòng 3 - Ảnh: Internet

Qua loạt khoảnh khắc được đăng tải, cô nàng mặc áo croptop màu trắng siêu ngắn kết hợp cùng chiếc quần jeans bé xíu vô tư lượn lờ ở nơi công cộng. Bên cạnh đó, cô nàng còn diện một đôi giày cao chót vót để tôn dáng triệt để.

Bên cạnh những lời khen "có cánh" dành cho vóc dáng quyến rũ của cô nàng thì hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra ngao ngán. Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận chỉ trích lối ăn mặc phản cảm này: "Nghĩ sao mà mặc như vậy ra đường không biết", "Thật không biết xấu hổ", "Cô ta đang cố tình khoe thân sao", "Mặc vậy đi siêu thị, tôi cũng nể cô ấy", "Dáng cũng đẹp đấy nhưng hình như chọn sai địa điểm để diện đồ như vậy rồi", "Ăn mặc lố lăng", "Thật khó chịu khi phải nhìn những hình ảnh này", "Tôi chẳng thấy bộ đồ này đẹp ở chỗ nào"...

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Nhiều người chỉ trích phong cách thời trang 'khó hiểu' của cô nàng - Ảnh: Internet

Được biết, cô nàng là một người mẫu tự do trên mạng xã hội. Trang cá nhân của nàng hot girl này cũng có không ít người theo dõi. Trên mạng xã hội, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc diện đồ hở bạo khoe hình thể nóng bỏng.

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