Vô tư 'thả rông' vòng 1 đi ăn nhà hàng, gái xinh khiến cánh mày râu chỉ muốn buông đũa

Khoảnh khắc hot girl xinh đẹp diện áo yếm đầy gợi cảm xuất hiện tại một nhà hàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
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Vừa qua, mạng xã hội xứ Trung không ngừng phát sốt trước loạt ảnh một cô nàng hot girl xinh đẹp người Đài Loan diện trang phục gợi cảm đi ăn tại một nhà hàng. Theo đó, cô nàng vô tư "thả rông" vòng 1, chỉ diện mỗi một chiếc áo yếm để lộ phần lớn da thịt khiến nhiều người phải lúng túng.
Một cư dân mạng cho biết: "Không biết các anh em ngồi cạnh cô ấy có thể tập trung ăn uống không nữa? Cô ấy thực sự rất thu hút nhưng ăn mặc hở hang như vậy ở nơi công cộng thì hơi quá rồi".
Trên Weibo, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra khá bức xúc sau khi xem qua những hình ảnh này. Nguyên nhân là vì họ cho rằng việc ăn mặc phản cảm như vậy có thể gây ảnh hưởng đến những trẻ nhỏ có mặt ở nhà hàng: "Cô ta đang làm cái gì ở nơi công cộng vậy", "Tôi sẽ không bao giờ để con mình xuất hiện ở nhà hàng có những cô gái trẻ ăn mặc thế này", "Thật là không biết xấu hổ", "Ăn mặc cho kín đáo vào cô gái ạ"...
Theo thông tin từ cư dân mạng, nhân vật chính trong các bức ảnh được lan truyền trên mạng này chính là Hoàng Quán Khiết – nữ game thủ đình đám xứ Đài. Theo đó, cô nàng nổi tiếng là một hot girl gợi cảm với phong cách thời trang vô cùng táo bạo cùng những scandal thu hút sự chú ý của dư luận.
Được biết, Hoàng Quán Khiết sinh năm 1994, cô từng lọt top 5 nữ game thủ tiêu biểu nhất châu Á. Trang cá nhân của nữ streamer có tới hơn 170 nghìn lượt theo dõi.