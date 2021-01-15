Đăng ảnh tuyển sinh nhưng lại cố tình khoe vòng 1 ngoại cỡ, cô giáo hot girl bị 'ném đá' không thương tiếc

Màn tuyển sinh "có một không hai" của cô giáo hot girl này đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng còn chính chủ thì nhận về vô số "gạch đá".

Mới đây, netizen xứ Hàn bất ngờ xôn xao trước một bài đăng có tiêu đề: "Nữ giáo viên dạy thêm với học phí lên tới 1,6 triệu Won (32 triệu đồng)". Theo đó, cô giáo hot girl xinh đẹp và nóng bỏng này đã tuyển sinh bằng cách đăng tải loạt hình ảnh không thể táo bạo hơn lên mạng xã hội.

Loạt ảnh tuyển sinh táo bạo của một cô giáo Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Trong ảnh, cô giáo xinh đẹp diện đầm ngắn bó sát với phần cổ khoét sâu khoe vòng 1 ngoại cỡ trước ống kính, kèm theo đó là những màn tạo dáng đầy gợi cảm. Không ít cư dân mạng cho rằng loạt ảnh này chẳng khác gì hình ảnh quảng bá cho một bộ phim người lớn.

Tuy nhiên, sự thật thì cô nàng chính là một giáo viên dạy tiếng Trung. Được biết, cô giáo đang gây sốt cộng đồng mạng này có tên là Biya Son - một giảng viên tiếng Trung. Theo bài đăng quảng cáo, cô nàng tự giới thiệu bản thân có thể nói tiếng Trung thành thạo như người bản xứ.

Đáng chú ý hơn chính là chi tiết về mức học phí gây sốc của cô nàng. Theo đó, chi phí để được Son Biya phụ đạo trong 20 buổi sẽ là 1,6 triệu won (khoảng 32 triệu đồng), gói học 10 buổi thì là khoảng 22 triệu đồng trong khi gói VIP thì sẽ được tính theo dạng 20 triệu mỗi tháng.

Mức học phí để được cô giáo xinh đẹp phụ đạo - Ảnh: Internet

Mặc dù mức học phí này có phần tương đối cao so với mặt bằng chung nhưng ngay sau khi bài đăng tuyển sinh xuất hiện, không ít cư dân mạng sẵn sàng tìm thông tin cho bằng được. Thậm chí, cánh mày râu còn cho rằng học phí khoảng 800 nghìn Won cho một tiếng phụ đạo với hot girl xinh đẹp như Son Biya vẫn là khá rẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích hành động tuyển sinh được cho là phản cảm của cô giáo hot girl.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-tuyen-sinh-nhung-lai-co-tinh-khoe-vong-1-ngoai-co-co-giao-hot-girl-bi-nem-da-khong-thuong-tiec-393385.html