Diện bộ cánh 'mặc như không' đến khu vui chơi, thiếu nữ khiến CĐM 'nhức mắt' và nhận về vô số chỉ trích

Thế giới 16/01/2021 06:47

Khoảnh khắc một cô gái trẻ diện trang phục phản cảm xuất hiện tại khu vui chơi bất ngờ gây xôn xao trên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Vừa qua, hình ảnh một cô gái trẻ diện trang phục phản cảm xuất hiện tại một khu vui chơi giải trí bất ngờ gây xôn xao mạng xã hội. 

Cụ thể, qua hình ảnh được một cư dân mạng chia sẻ, cô nàng xinh đẹp này diện bộ cánh "mặc như không" gần như để lộ vòng 1 trước ống kính. Theo đó, do mải mê tạo dáng chụp ảnh nên cô gái không ít lần hớ hênh vòng 1 khiến người đi đường "nhức mắt".

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Bộ cánh bị cho là phản cảm của hot girl xinh đẹp - Ảnh: Internet

Có thể thấy, cô gái trẻ sở hữu khuôn mặt thanh tú, vóc dáng vô cùng nóng bỏng, đặc biệt là đôi gò bồng đảo căng đầy. Tuy nhiên, vì lựa chọn trang phục quá hở hang lại để lộ ngực trần khi dao phố nên cô nàng khiến nhiều người không khỏi ngượng ngùng khi vô tình nhìn thấy. Không ít cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích phong cách ăn mặc của cô gái trong ảnh.

Ngay sau khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, netizen đã nhanh chóng tìm ra danh tính nhân vật chính. Theo đó, cô gái ăn mặc phản cảm này là một hot girl có tiếng ở Trung Quốc, tên là Mễ Lan. Mễ Lan theo đuổi phong cách gợi cảm và thường xuyên diện trang phục hở bạo khoe body cuốn hút đến khán giả. Được biết, trang Weibo cá nhân của cô nàng có tới hơn 250 nghìn người theo dõi.

Sau khi bị cư dân mạng chỉ trích là ăn mặc phản cảm, hớ hênh, Mễ Lan đã vô cùng tức giận và cho biết: "Tại sao đi du lịch Thái Lan cũng bị chụp trộm. Nhìn thấy thế cũng đừng chụp trộm người ta chứ. Tôi cũng không có trang điểm gì!".

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