Công khai chiến tích 'giường chiếu' trên sóng, nữ streamer xinh đẹp nhận donate gần 8 tỷ

Thế giới 15/01/2021 05:55

Chia sẻ chuyện nhạy cảm trên sóng livestream, nữ streamer xinh đẹp Penguin nhận được số tiền donate cực khủng từ người hâm mộ.

Penguin là một trong những nữ streamer xinh đẹp rất nổi tiếng trong giới. Từ trước đến nay, Penguin luôn nói không với scandal và được nhiều người hâm mộ vì rất đa tài. Được biết, cô nàng có thể sử dụng thành thạo cả 3 ngôn ngữ Hàn, Trung và Anh.

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Nhan sắc xinh đẹp của Penguin - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, hình tượng của Penguin đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt công chúng. Cụ thể, trong một lần trò chuyện với fan trên sóng livestream, nữ streamer đã vô tư chia sẻ về chiến tích giường chiếu của mình với khán giả.

Theo đó, chẳng hiểu vì lý do gì mà cô nàng Penguin bất ngờ tỏ ra vô cùng thoải mái khi tương tác với người xem. Thậm chí, cả với những câu hỏi nhạy cảm khiến cho nhiều người phải đỏ mặt, nữ streamer này cũng cực kỳ nhiệt tình và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của fan.

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Vốn nổi tiếng trong sáng và sở hữu gương mặt dễ thương nhưng cô nàng đã khiến không ít fan sốc nặng khi tiết lộ chiến tích giường chiếu trên sóng - Ảnh: Internet

Cụ thể, Penguin chia sẻ về những câu chuyện "tình một đêm" của mình hay thậm chí là việc làm "chuyện ấy" mà không sử dụng các biện pháp phòng tránh. Đáng chú ý nhất, nữ streamer còn thẳng thắn công khai nhu cầu rất cao của mình là 3 lần/ngày. 

Dù hình tượng trong sáng, ngây thơ trong lòng người hâm mộ đã không còn nhưng sự nổi tiếng của Penguin lại tăng lên đáng kể. Bằng chứng là trong những buổi chia sẻ tâm tình cùng fan về chuyện gối chăn, Penguin đã nhận được số tiền donate lên tới 8 tỷ đồng - một con số mà bất kỳ nữ streamer nào cũng ao ước.

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