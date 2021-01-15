Nữ streamer xinh đẹp gây sốc khi vẽ trái tim lên ngực rồi tự cắt áo khoe vòng 1 trước hàng nghìn khán giả

Thế giới 15/01/2021 07:29

Chỉ để thu hút lượng người xem, nữ streamer xinh đẹp Mauming đã nghĩ ra chiêu trò không thể độc hơn trên sóng livestream.

Vốn nổi tiếng với những chiêu trò trên mạng xã hội, nữ streamer xinh đẹp có nickname Mauming từng không ít lần nhận về "gạch đá" từ cư dân mạng. Thậm chí, cô nàng còn từng bị cấm kênh vĩnh viễn trên Afreeca TV và phải chuyển sang những nền tảng nhỏ hơn để tránh gặp phải những án kỷ luật nặng nề.

Tuy nhiên mới đây, Mauming lại tiếp tục khiến dân mạng "nhức mắt" vì màn livestream có một không hai trên sóng. Cụ thể, khi đang trò chuyện cùng khán giả, Mauming bất ngờ nổi hứng tự vẽ một hình trái tim lên vòng một của mình và dùng kéo cắt theo khuôn mẫu đó. Vòng một lấp ló lúc ẩn lúc hiện của Mauming thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

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Nữ streamer xinh đẹp tự vẽ trái tim lên khuôn ngực - Ảnh: Internet

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Cô nàng cố tình khoe ra khuôn ngực theo phong cách không thể táo bạo hơn - Ảnh: Internet

Chỉ với một hành động đơn giản, livestream của Mauming bất ngờ thu hút tới cả ngàn người theo dõi. Thế nhưng bên cạnh đó là vô số chỉ trích từ khán giả. Đa phần đều cho rằng nội dung của Mauming nhảm nhí, phản cảm và chẳng có bất kỳ nội dung gì ngoài sự giật gân, gây sốc đúng với phong cách thường thấy của cô nàng.

Không thể phủ nhận rằng việc các streamer thường xuyên mang tới cho người xem những nội dung táo bạo rất nhanh chóng được chú ý và nổi tiếng. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hệ lụy riêng mà những người sử dụng nền tảng này phải chấp nhận.

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