Hình ảnh đầy nóng bỏng của một cô giáo xinh đẹp người Hàn khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước loạt ảnh đầy nóng bỏng của một cô giáo xinh đẹp người Hàn Quốc. Ngay sau đó, thông tin về nữ giáo viên gợi cảm này đã được netizen tìm kiếm ráo riết.

Cô giáo nóng bỏng gây sốt mạng xã hội xứ Hàn - Ảnh: Internet

Được biết, nhân vật chính trong loạt ảnh trên có tên là Park Hyun Seo, sinh năm 1988. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc và hiện đang là giáo viên của một trường trung học. Theo đó, Park Hyun Seo được cộng đồng mạng gọi là "nữ giáo viên quyến rũ nhất Hàn Quốc".

Sở hữu gương mặt xinh đẹp không thua kém bất kỳ nữ diễn viên nào, cô giáo Park Hyun Seo còn gây sốt vì body nuột nà không tì vết. Đặc biệt, vòng một "siêu to khổng lồ" cùng đôi chân thon dài thẳng tắp như người mẫu của cô khiến ai cũng phải mê mẩn.

Park Hyun Seo rất thích diện đầm ngắn để khoe chân dài - Ảnh: Internet

Qua những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Park Hyun Seo thường xuất hiện trên giảng đường với những bộ váy hoặc vest ngắn để khoe lợi thế chân dài. Thậm chí, một số bộ đồ còn có phần trễ nải, để lộ vòng một "đốt mắt" người nhìn.

Cách ăn mặc của cô giáo xinh đẹp này khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Park Hyun Seo cũng nhận về nhiều bình luận chỉ trích từ các bậc phụ huynh. Họ cho rằng những bộ cánh của cô là hớ hênh, phản cảm, có thể ảnh hưởng tới sự phát triển và suy nghĩ của học sinh.

Trước những ồn ào này, Park Hyun Seo dường như chẳng mấy quan tâm. Cô nàng vẫn liên tục diện những bộ cánh sexy trên giảng đường và ngày càng trở nên nổi tiếng. Hiên tại, trang cá nhân của người đẹp có tới gần 200 nghìn người theo dõi.

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