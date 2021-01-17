Ngắm vẻ nóng bỏng khó cưỡng của 'thánh nữ JAV' từng được đại gia xứ Trung chi 200 tỷ 'mua đứt'

"Thánh nữ JAV" Rola Misaki từng gây sốt mạng xã hội khi được một đại gia Trung Quốc chi 50 triệu NDT (khoảng 200 tỷ đồng) để mời về làm thư ký riêng.

Rola Misaki hay còn gọi là Laura Takizawa từng là một nữ diễn viên phim người lớn Nhật Bản vô cùng nổi tiếng. Cô sở hữu gương mặt xinh xắn như thiên thần nhưng thân hình lại vô cùng nóng bỏng. Chính vì vậy, người đẹp được cư dân mạng gọi là "thánh nữ JAV".

Mang trong mình 2 dòng máu Nga và Nhật, 'thánh nữ JAV' rất được khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Người đẹp sinh năm 1992 từng gây xôn xao dư luận khi được một đại gia Trung Quốc chi 50 triệu NDT (200 tỷ đồng) để mời về làm thư ký riêng cho ông trong vòng 15 năm. Bản hợp đồng này được truyền thông Hoa ngữ dùng cụm từ "mua đứt" và gây tranh cãi trong suốt một thời gian dài.

Sau khi tin tức này nổ ra, Rola Misaki cũng bất ngờ chuyển hướng hoạt động sang Trung Quốc. Cô nàng từ bỏ việc đóng phim và chỉ làm người mẫu xe hơi, đại diện quảng cáo cho nhiều sản phẩm. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc dường như không mấy suôn sẻ với người đẹp. Rola Misaki không còn nổi tiếng như trước và cô cũng ít nhận được show hơn.

Rola Misaki chuyển hẳn sang làm người mẫu xe hơi - Ảnh: Internet

Để thuận tiện cho công việc, Misaki còn tạo một tài khoản mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc. Thế nhưng vì cô nàng hiếm khi đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân nên lượt theo dõi cũng không quá nhiều.

Sau 3 năm tấn công thị trường Trung Quốc, tên tuổi Rola Misaki dần lu mờ. Thậm chí, nữ diễn viên phải thu hút sự chú ý bằng cách xuất hiện trên poster quảng cáo cho một thương hiệu đồ chơi người lớn. Nhiều người cho rằng Rola Misaki có phần "thất thế" sau bản hợp đồng kia và phải chấp nhận công việc làm người mẫu quảng cáo cho những thương hiệu có tính chất nhạy cảm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngam-ve-nong-bong-kho-cuong-cua-thanh-nu-jav-tung-duoc-dai-gia-xu-trung-chi-200-ty-mua-dut-393584.html