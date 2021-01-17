Người đẹp ngực 'khủng' gặp sự cố tụt dây áo trước hàng nghìn khán giả khiến cô nàng chỉ muốn 'độn thổ'

Sự cố trang phục trên thảm đỏ của Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc đã có mặt tại một sự kiện giải trí và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sắc vóc hoàn hảo. Qua hình ảnh do studio đăng tải, mỹ nhân họ Trương diện bộ váy đen cực sang chảnh với phần cúp ngực gợi cảm giúp cô nàng khoe khéo đôi gò bồng đảo căng đầy trước ống kính.

Vẻ gợi cảm của Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc - Ảnh: Internet

Thế nhưng, khi đang mải mê tạo dáng trên thảm đỏ, phần dây của chiếc váy bất ngờ bị tuột khỏi vai khiến nàng hậu gặp sự cố "lộ hàng" trước hàng trăm ống kính phóng viên cũng như hàng nghìn khán giả.

Sau giây phút bàng hoàng, cô đã nhanh chóng chỉnh lại dây áo để tránh bị hớ hênh. Tuy nhiên, dường như bộ trang phục đã bị hỏng nên dù cố gắng cách mấy, chiếc váy vẫn từ từ tuột xuống.

Cô nàng đã nhanh trí xử lý sự cố ngay trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, một đồng nghiệp đã tiến đến giúp đỡ Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc, còn cô thì phải dùng một tay giữ áo và lập tức rời khỏi thảm đỏ. Cách xử lý của người đẹp họ Trương được cư dân mạng xứ Trung khen ngợi là chuyên nghiệp: "Cô ấy thật bình tĩnh", "Gặp sự cố như vậy chắc tôi đứng hình mất", "Cô ấy nhanh trí đó chứ", "Có vẻ như cô ấy cần lựa chọn trang phục kỹ càng hơn", "Dù sao thì cũng còn may"...

Sau sự cố này, cô nàng dành được nhiều sự yêu mến của công chúng và lượng người hâm mộ cũng tăng lên đáng kể.

Trước đó, nhiều người đẹp Cbiz như Lâm Y Thần, Cổ Lực Na Trát, Vịnh Lâm, Lưu Vũ Hân... cũng gặp phải sự cố tương tự trên thảm đỏ.

Ngắm vẻ nóng bỏng khó cưỡng của 'thánh nữ JAV' từng được đại gia xứ Trung chi 200 tỷ 'mua đứt' "Thánh nữ JAV" Rola Misaki từng gây sốt mạng xã hội khi được một đại gia Trung Quốc chi 50 triệu NDT (khoảng 200 tỷ đồng) để mời về làm thư ký riêng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dep-nguc-khung-gap-su-co-tut-day-ao-truoc-hang-nghin-khan-gia-khien-co-nang-chi-muon-don-tho-393650.html