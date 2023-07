Chứng minh vòng 1 là 'hàng thật', hot girl xinh đẹp tung ảnh diện nội y bé xíu khoe cận cảnh vóc dáng nóng bỏng

Khoe tâm hồn "siêu to khổng lồ" nhưng fan không tin, hot girl xinh đẹp gây sốc khi tung ảnh o ép vòng 1 với nội y bé xíu.

Kang In-kyung là một hot girl xinh đẹp người Hàn chẳng mấy xa lạ đối với cộng đồng mạng xứ củ sâm. Theo đó, cô nàng sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình quyến rũ đến từng milimet. Hiện tại, trang cá nhân của Kang In-kyung có tới gần 2 triệu lượt người theo dõi - một con số chẳng hề thua kém những ngôi sao nổi tiếng.

Kang In-kyung là một hot girl nổi tiếng tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Vốn thu hút khán giả với hình ảnh gợi cảm, Kang In-kyung thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường đầy quyến rũ lên trang cá nhân.

Thế nhưng mới đây, Kang In-kyung lại khiến cư dân mạng ngỡ ngàng khi lên tiếng than thở rằng vòng một của mình đang có dấu hiệu to lên khiến cô gặp khó khăn khi lựa chọn nội y: "Tôi đang gặp một vấn đề lớn. Tôi đang béo lên và vòng một cũng to hơn trước, còn áo ngực thì lại không vừa size nữa".

Trước đó, In-kyung đã cực kỳ nổi tiếng với số đo vòng 1 hơn 100cm và cô nàng cũng tỏ ra vô cùng tự hào với điều này. Lời chia sẻ của In-kyung khiến cho khá nhiều người tỏ vẻ bán tin bán nghi. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng phải chăng đây lại là một màn phát ngôn sốc với mục đích thu hút sự chú ý của cô nàng hot girl.

Cô nàng chụp cận khoe vòng 1 khủng - Ảnh: Internet

Điều này khiến cho In-kyung tỏ ra khá khó chịu, cô nàng quyết định tự chụp hình, quay clip chứng minh vòng 1 là "hàng thật". Theo đó, trong đoạn clip, cô nàng mặc một chiếc áo lót có size 70F. Và như chia sẻ của cô nàng, dù kích thước của áo lót không đổi nhưng cô nàng cảm thấy nó có phần chật chội, gò bó và không thoải mái như trước.

