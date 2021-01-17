Để bạn gái 'không mặc gì' rồi làm clip ăn sushi trên người, nam thanh niên bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc

Thế giới 17/01/2021 22:34

Hành động phản cảm của nam Youtuber này nhanh chóng nhận về vô số chỉ trích từ cư dân mạng và lập tức bị xóa video trên trang cá nhân.

Để thu hút lượt người xem và theo dõi trên kênh Youtube cá nhân, một nam thanh niên đã thực hiện đoạn clip ăn sushi ngay trên người bạn gái. Hành động phản cảm này ngay sau đó đã khiến cư dân mạng phẫn nộ và để lại nhiều bình luận chỉ trích.

Cụ thể, với sự giúp đỡ của bạn gái, chàng Youtuber gần như khiến người xem phải choáng ngợp khi chứng kiến những món sushi được bày biện trên cơ thể của cô gái. Trong khi đó, bạn gái của anh chàng thì diện một bộ bikini vô cùng nóng bỏng.

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Hành động phản cảm của cặp đôi - Ảnh: Internet

Trong quá trình thưởng thức món ăn, cặp đôi tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái và không ngần ngại tương tác với người xem.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đây, anh chàng tiếp tục gây sốc khi để bạn gái "không mặc gì" xuất hiện trước ống kính. Thậm chí anh chàng Youtuber còn thừa nhận đây mới là món sushi thật sự.

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Cả hai gây sốc khi nội dung video ngày càng táo bạo - Ảnh: Internet

Chứng kiến khoảnh khắc "nhức mắt" này, cư dân mạng đã liên tục report đoạn video và yêu cầu anh chàng khóa kênh Youtube. Đáp trả netizen, anh chàng tuyên bố: "Sushi khỏa thân là một trong những nét văn hóa nổi tiếng, và nếu bạn tìm kiếm trên Youtube, sẽ còn nhiều hơn nữa những video thậm chí còn táo bạo hơn của tôi nhiều. Video bị xóa đơn giản vì dính report từ phía số đông. Còn tôi không làm điều gì sai trái".

Bên cạnh đó, nam Youtuber còn đăng tải luôn toàn bộ full video lên trên trang cá nhân của mình. Có vẻ như những góp ý, "gạch đá" từ phía cộng đồng mạng chẳng làm thay đổi nhiều tới suy nghĩ của anh.

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