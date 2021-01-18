Đang làm clip mukbang, nữ streamer xinh đẹp bất ngờ tụt áo khoe vòng 1 trên sóng khiến CĐM ngỡ ngàng

Thế giới 18/01/2021 07:10

Hành động được cho là khoe thân quá đà của nữ streamer xinh đẹp người Hàn nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.

Những video mukbang (vừa ăn vừa ghi hình) trên Youtuber luôn thu hút sự chú ý của người xem. Chúng vô cùng phổ biến ở Hàn Quốc và dần trở thành xu hướng trên toàn thế giới. 

Mới đây, nữ streamer xinh đẹp Hàn Quốc có tên Ye-seul cũng đã đăng tải một đoạn clip ghi lại quá trình mukbang của mình trên trang cá nhân. Cụ thể, trong buổi phát sóng mới nhất, Ye-seul đã khiến người hâm mộ sốc nặng khi cởi áo khoe thân ngay khi đang livestream. Và cứ thế, gần như toàn bộ vòng 1 của Ye-seul đã được phô bày trước hàng nghìn khán giả.

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Để thu hút sự chú ý, Ye-seul không ngần ngại cởi áo khoe vòng 1 trước ống kính - Ảnh: Internet
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Cô nàng streamer chẳng thèm mặc cả nội y và vô tư 'thả rông' trong suốt quá trình ăn uống - Ảnh: Internet

Trong khi cư dân mạng "đứng hình" vì chiêu trò của cô nàng thì Ye-seul vẫn hồn nhiên ăn uống mà chẳng thèm mặc thêm quần áo hay có chút nào tỏ ra lo sợ rằng mình sẽ lộ điểm nhạy cảm. 

Để tránh nhận những án phạt từ phía nền tảng, cô nàng streamer tỏ ra khá khéo léo khi mượn nhờ hai lon nước để che đi một số bộ phận nhạy cảm. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ người hâm mộ "đứng ngồi không yên" vì độ táo bạo của cô nàng.

Hiện tại, đoạn video này của người đẹp Hàn Quốc đang nhận phải rất nhiều những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Đa phần đều lên tiếng chỉ trích màn khoe thân có phần phản cảm và quá lố này của cô nàng streamer.

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Hành động phản cảm của nam Youtuber này nhanh chóng nhận về vô số chỉ trích từ cư dân mạng và lập tức bị xóa video trên trang cá nhân.

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