Chê vợ bầu, chồng ra ngoài ngoại tình với tiếp viên, 'tiểu tam' vênh váo chế giễu chính thất dù bị bắt tại trận

Thế giới 02/08/2021 13:35

Một vụ đánh ghen gây bão dư luận và khiến nhiều người phẫn nộ khi người chồng và tiểu tam tỏ thái độ thách thức, vênh váo với người vợ đang mang bầu.

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao trước một đoạn video đánh ghen được lan truyền chóng mặt trên MXH. Đáng chú ý, nhiều người phẫn nộ trước thái độ và cách hành xử của người chồng và nhân tình đối với cô vợ bầu. 

Theo Tribunnews, người vợ tên là Sinta Rizki đang mang bầu đã đến một căn nhà thuê ở Jakarta để đánh ghen. Tại đây, Anoure Aslama, chồng thai phụ ra mở cửa. Ban đầu người đàn ông có chút bối rối nhưng về sau anh ta giữ bình tĩnh và đứng chặn ở cửa không cho người vợ vào phòng với thái độ rất cương quyết và vẻ mặt gay gắt. 

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Người chồng cương quyết không cho vợ vào - Ảnh chụp màn hình

Một lúc sau anh ta bước vào trong và khép cửa lại. Mặc người vợ yêu cầu mở cửa để làm rõ trắng đen. Có lẽ sau khi bàn bạc với bồ nhí, anh chồng quyết định mở cửa. Luc này, kẻ thứu ba đã xuất hiện. Cô ả đang chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc rối xù, người này tên là Prilia Berliani. 

Tiểu tam xuất hiện với gương mặt thách thức, không hề tỏ ra sợ sệt. Trong bộ quần áo ngủ xốc xệch cô ta vẫn trưng bộ mặt "trơ trẽn" và chế giễu người vợ nhưng lại tỏ vẻ yếu đuối nấp sau lưng tình nhân.

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Kẻ thứ ba vừa mới chỉnh trang quần áo - Ảnh cắt từ clip

Báo chí địa phương thông tin người chồng và cô nhân tình này đều làm việc trong một hãng hàng không nổi tiếng của Indonesia. Người vợ đang mang bầu vượt mặt, đi đánh ghen cùng với người thân trong gia đình. Tuy nhiên, gã chồng ngoại tình giữ thái độ bình tĩnh khẳng định anh không hề có mối quan hệ ngoài luồng, thế nhưng lại chắn ở cửa, ra sức bảo vệ cho người tình đứng nấp ở phía sau. 

Sau đó, nhân viên an ninh của khu nhà đã đến để giải tán đám đông. Gã chồng đã đưa "tiểu tam" đi chỗ khác an toàn trong khi người vợ trở về nhà với sự thất vọng tràn trề. Người vợ cho hay, cô đang thu thập bằng chứng ngoại tình của chồng và sẽ đưa cặp đôi ra tòa. 

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Vợ bầu vượt mặt phải chứng kiến chồng mình ra ngoài vụng trộm - Ảnh: Tribunnews

Chính thất cũng nói thêm rằng sẽ gửi cả bằng chứng ngoại tình cho hãng hàng không Lion Air nơi chồng cô và "kẻ thứ 3" đang làm việc. Hiện hãng hàng không này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

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Danh tính của cặp đôi mèo mả gà đồng - Ảnh: Tribunnews

Vụ việc ngay lập tức khiến dư luận sôi máu trước thái độ của cặp đôi kia. Đã ăn vụng không chùi mép còn ngang nhiên bảo vệ nhau, thách thức vợ. CĐM phẫn nộ khi chứng kiến người vợ vác bụng bầu nặng nề còn gã chồng chỉ biết chăm chăm bảo vệ nhân tình, miệng lại lẻo mép không nhận ngoại tình. Dư luận đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc để xử lý vụ ngoại tình này, đồng thời cũng mong người vợ sớm ly hôn và ổn định cuộc sống để sinh con.

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