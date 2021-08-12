Với tội danh giết người, John Lee bị kết án tử hình. Thế nhưng, gã tử tù bị treo cổ 3 lần không chết khiến nhiều người nổi da gà vì quá sốc.

Một bài viết trên Grunge khiến nhiều người sốc vì quá ly kỳ. Cụ thể, với tội danh giết người, John Lee bị kết án tử hình. Thế nhưng, gã tử tù bị treo cổ 3 lần không chết khi mỗi lần hành hình đều xảy ra sự cố. Cuối cùng, số phận đã mỉm cười với gã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Theo các ghi chép hồ sơ tội phạm, gã tử tù John Lee sinh tại hạt Devon, Anh vào năm 1864. Khi trưởng thành, y từng tham gia lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh. Sau một thời gian, John Lee được cho xuất ngũ vì lý do sức khỏe. Kể từ đó, gã bắt đầu con đường phạm tội khi thực hiện các vụ trộm cắp. Một lần, John Lee đi ăn trộm và bị cảnh sát bắt giữ. Kết thúc quá trình xét xử, gã nhận bản án 6 tháng tù giam. John Lee mãn hạn tù vào năm 1884. Sau khi ra tù, gã xin vào làm việc cho Emma Keyse, 68 tuổi. Người này là chủ một căn nhà hướng biển tại quận Babbacombe, hạt Devon. Vài tuần sau khi John Lee đến làm việc, bà Keyse được phát hiện chết trên sàn phòng bếp vào ngày 15/11/1884. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị dao dâm. Không những vậy, ngôi nhà có dấu hiệu bị phóng hỏa.

Chân dung kẻ tử tù - Ảnh: Grunge Tại cơ quan điều tra, John Lee khai vết thương trên tay là do bị thương lúc phá kính để xông vào cứu nạn nhân. Gã luôn nói rằng bản thân vô tội.Tuy nhiên, các nhà điều tra tìm được nhiều chứng cứ gián tiếp đủ sức thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng John Lee là kẻ sát nhân. Vì vậy, gã bị tuyên án tử hình bằng cách treo cổ vào tháng 2/1885.Ngay sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát đến hiện trường điều tra. Họ tìm thấy con dao dính máu gần giường ngủ của John Lee. Thêm nữa, trên tay John Lee có vết cứa bị hoài nghi là bị thương trong lúc sát hại nạn nhân. Gã cũng là người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà khi vụ án xảy ra. Vì vậy, y trở thành nghi phạm sát hại nữ chủ nhà. Ba tuần sau, John Lee thi hành án tử tại nhà tù Exeter ở hạt Devon. Gã được đưa lên giá treo cổ trước sự chứng kiến của các cán bộ thi hành án. Thế nhưng, phần cửa sập dưới chân tử tù không di chuyển khi cần gạt được kéo. Vì vậy, John Lee tránh được "tử thần" lần đầu tiên.

Giá treo cổ - Ảnh: Grunge Điều kỳ lạ là sự việc đó lặp lại 3 lần. Tất cả những lần đó giá treo cổ đều được kiểm tra hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi đưa John Lee lên thì cửa sập không hoạt động. Sau khi điều tra tỉ mỉ, người ta phát hiện khi giá treo cổ được tháo ra để di chuyển rồi lắp ráp lại thì phần lẫy đỡ dưới cửa sập cần phải lệch đi khoảng 3 mm. Do người lắp ráp giá treo cổ sai sót trong quá trình trên nên dẫn tới việc gã tử tù John Lee bước lên giá treo cổ 3 lần nhưng thoát chết. Sau 3 lần thi hành án treo cổ không thành, việc xử tử John Lee được hoãn lại. Một thời gian sau, Bộ trưởng Nội vụ Anh gây xôn xao dư luận khi quyết định ân giảm án tử hình của gã xuống còn án tù chung thân.Sau 20 năm thụ án tù, John Lee được giới chức trách phóng thích. Kể từ lúc được thả tự do, không ai biết gã đi đâu và sống những năm tháng cuối đời thế nào.

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