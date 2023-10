Hôm 13/8, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về tình huống "dở khóc dở cười" khi vừa cảm động, vừa gây hài cực mạnh đã xảy ra tại bệnh viện ở Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Một ông bố chỉ quấn mỗi chiếc chăn quanh phần thân dưới đang ôm cậu con trai bị sốt cao đến phòng cấp cứu. Trong mắt mọi người, có thể hình ảnh này khiến họ ái ngại nhưng đối với ông bố này, sức khỏe và tính mạng con mới là thứ anh quan tâm nhất.

Được biết sự việc xảy ra vào hôm 11/8. Vào khoảng 9h tối, con trai của anh đột nhiên lên cơn sốt cao. Dù được mẹ hạ sốt thế nào, cậu bé vẫn không thấy đỡ hơn. Có lúc đứa trẻ sốt lên đến 40 độ, kèm theo tình trạng co giật nhẹ, li bì. Người mẹ hoảng sợ tột độ, vội gọi ngay cho cấp cứu. Tuy nhiên do thời gian chờ cấp cứu đến khá lâu, sợ con gặp nguy hiểm đến tính mạng, ông bố chẳng mảy may quan tâm đến chuyện ăn mặc, thậm chí là không kịp mặc quần đã bế đứa trẻ xuống dưới sảnh đợi xe cứu thương đến đón.