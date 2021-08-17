Con sốt 40 độ co giật, bố hốt hoảng 'vắt chân lên cổ' đưa vào bệnh viện nhưng lại nhận vô số chỉ trích vì một tình huống hết sức trớ trêu

Thế giới 17/08/2021 07:39

Thấy con sốt cao, ông bố vội vã đến mức không chú ý đến tráng phục, vội bế con xuống nhà. Hình ảnh cảm động nhưng nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.

Hôm 13/8, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin về tình huống "dở khóc dở cười" khi vừa cảm động, vừa gây hài cực mạnh đã xảy ra tại bệnh viện ở Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Một ông bố chỉ quấn mỗi chiếc chăn quanh phần thân dưới đang ôm cậu con trai bị sốt cao đến phòng cấp cứu. Trong mắt mọi người, có thể hình ảnh này khiến họ ái ngại nhưng đối với ông bố này, sức khỏe và tính mạng con mới là thứ anh quan tâm nhất.

Được biết sự việc xảy ra vào hôm 11/8. Vào khoảng 9h tối, con trai của anh đột nhiên lên cơn sốt cao. Dù được mẹ hạ sốt thế nào, cậu bé vẫn không thấy đỡ hơn. Có lúc đứa trẻ sốt lên đến 40 độ, kèm theo tình trạng co giật nhẹ, li bì. Người mẹ hoảng sợ tột độ, vội gọi ngay cho cấp cứu. Tuy nhiên do thời gian chờ cấp cứu đến khá lâu, sợ con gặp nguy hiểm đến tính mạng, ông bố chẳng mảy may quan tâm đến chuyện ăn mặc, thậm chí là không kịp mặc quần đã bế đứa trẻ xuống dưới sảnh đợi xe cứu thương đến đón. 

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Ông bố chỉ quấn một chiếc chăn - Ảnh: Internet

Người mẹ cho biết do con sốt cao quá khiến hai vợ chồng chị vừa sợ vừa cuống. Khi đưa con đến bệnh viện không chuẩn bị gì, chị phải mượn tạm chiếc chăn của một người bạn để quấn cho con vì trong bệnh viện khá lạnh. Đến khi làm thủ tục nhập viện xong xuôi, thấy con đỡ hơn, chị mới lấy chăn quấn vào người chồng.

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Rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự xuất hiện này - Ảnh: Internet

Đoạn video được lan truyền nhanh chóng đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người đã vô cùng cảm động khi thấy ông bố cuống cuồng lo cho con mà không màng đến hình tượng. Song cũng có không ít cư dân mạng cho rằng người đàn ông này quan trọng hóa vấn đề vì thực tế mặc một chiếc quần tử tế không tốn bao nhiêu thời gian cả. Dù sao đi nữa, khi bước ra đường, đến những nơi công cộng, bản thân không thể ăn mặc chỉn chu thì ít nhất cũng có cái quần cái áo trên người.

Tình huống trớ trêu của gia đình này vẫn đang tiếp tục nhận về vô số bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

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