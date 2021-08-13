Gã chồng nghiện bài bạc đến tán gia bại sản, bắt vợ sang phục vụ cho hàng xóm mỗi tối, cái kết khiến cư dân mạng phẫn nộ vì quá vô lý

Thế giới 13/08/2021 07:49

Mang vợ cho hàng xóm để trả nợ, câu chuyện tưởng chừng như trò đùa này đã xảy ra. Cái kết mới thực sự khiến người ta "dở khóc, dở cười".

Nợ nần chồng chất, gã chồng nhẫn tâm mang vợ cho hàng xóm để trả nợ. Nghe cứ như đùa nhưng trên thực tế câu chuyện này có thực. 

Theo Sohu và báo chí Indonesia đưa tin, câu chuyện xảy ra tại Indonesia, ở khu vực Nagari Pangian của quận Lintau Buo. Cụ thể, một ông chồng đã bắt vợ sang phục vụ hàng xóm để trả món nợ. Cụ thể người chồng tên là HS 24 tuổi, còn người hàng xóm tên là NR 40 tuổi sống độc thân nhiều năm nay. 

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Gã chồng nợ nần đã gán cô vợ cho hàng xóm để êm xuôi món nợ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ bất hạnh trong câu chuyện tên là Hijrah năm nay 22 tuổi. Cô đau đớn cho biết: "Lúc đầu, tôi cố gắng chống cự nhưng điều đó không giúp được gì. HS tuy không có tiền nhưng luôn thích đánh bài. Mỗi lần thua, anh ta lại mượn tiền của người hàng xóm NR, sau đó đưa tôi cho NR".

Điều đáng nói là sau chuỗi ngày phải phục vụ hàng xóm vì món nợ của chồng, người vợ đã mang bầu được 2 tháng nhưng không biết cha đứa trẻ là ai. HS cũng cho biết, vợ chồng anh kết hôn được 2 năm và chưa từng có con nên lúc này cái thai trong bụng Hijrah chưa chắc là của anh.

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Cô gái tội nghiệp trở thành món hàng hóa để trao đổi khi nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Cha của Hijrah rất buồn sau khi biết sự việc này, ông không biết con gái mình nên tiếp tục sống như thế nào. Vì vậy, ông cùng con gái đã đến đồn cảnh sát cách nhà 40 km để trình báo sự việc. Hijrah cũng hy vọng rằng cảnh sát sẽ thụ lý vụ việc càng sớm càng tốt và công bằng cho chính họ.

Tuy nhiên, theo điều tra sơ bộ, Hijrah đã không báo cáo kịp thời, vật chứng của kẻ tình nghi đã bị phá hủy, khó kìm ra chứng cứ hữu ích. Điều này đã khiến người dân địa phương tỏ ra vô cùng phẫn nộ vì quá bất công với cô vợ trẻ. Trong khi đó, 2 gã đàn ông tồi tệ kia vẫn đang ung dung và nhởn nhơ từ chối nhận con. Sau nhiều lần kiên quyết đòi lại công bằng, hiện công an địa phương đang tiến hành điều tra toàn diện vụ việc, có tin rằng trong thời gian không xa sẽ trừng trị được hai nghi phạm. 

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