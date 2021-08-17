Tác dụng phụ sau khi tiêm vắc xin COVID-19 kéo dài bao lâu?

Thế giới 17/08/2021 15:39

Sau khi tiêm vắc xin COVID-19, một số người sẽ gặp tác dụng phụ dài hơn hoặc dữ dội hơn so với những người khác. Vậy các biểu hiện như đau cánh tay, sốt hoặc mệt mỏi có thể kéo dài bao lâu sau khi tiêm, và bao lâu thì chúng ta sẽ gặp tác dụng phụ?

Sau khi tiêm vắc xin COVID-19, nhiều người xuất hiện các tác dụng phụ. Các chuyên gia cho biết, những tác dụng phụ sau khi tiêm là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại căn bệnh này.

Một bài viết trên Miami Herald cho biết, các phản ứng cục bộ như đau cánh tay, sưng và đỏ sau khi tiêm Pfizer sẽ xuất hiện kể từ ngày tiêm chủng đến 2 hôm sau và kéo dài 1 - 3 ngày, theo nghiên cứu trên hàng nghìn người tham gia thử nghiệm. Sau liều thứ hai, những người từ 18 đến 55 tuổi (78%) cho biết có cảm giác đau tại chỗ tiêm thường xuyên hơn so với người trên 55 tuổi (66%).

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Ảnh minh họa: Internet

Các phản ứng toàn thân như mệt mỏi, nhức đầu và đau cơ xuất hiện từ 1 - 2 ngày sau một trong hai liều và kéo dài khoảng 1 ngày. Các tác dụng phụ thường xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn sau liều thứ hai. Những người trẻ tuổi sẽ có biểu hiện thường xuyên và nghiêm trọng hơn.

Phản ứng cục bộ phổ biến nhất đối với Moderna là đau cánh tay, xảy ra thường xuyên hơn sau khi tiêm mũi đầu tiên và ở những người trẻ tuổi. Đa số mọi người cho biết tình trạng đau cánh tay bắt đầu vào ngày sau khi tiêm chủng, kéo dài khoảng 2 ngày sau liều 1 và 3 ngày sau liều 2.

Sưng hạch bạch huyết ở nách là phản ứng cục bộ phổ biến thứ hai đối với mũi tiêm Moderna và kéo dài khoảng 1 ngày sau liều đầu tiên và 2 ngày sau liều thứ 2. Các tác dụng phụ khác kéo dài hơn một tuần ở một số người, xảy ra ở 3,7% số người tiêm vaccine và thường xuyên hơn ở người trẻ tuổi 

Mệt mỏi, đau đầu và đau cơ sau khi tiêm Moderna bắt đầu từ 1 - 2 ngày sau khi tiêm chủng, và thường kéo dài trong khoảng 2 ngày. Gần 12% số người cho biết các tác dụng phụ kéo dài hơn một tuần, bao gồm mệt mỏi, đau đầu, đau cơ và đau khớp.

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Ảnh minh họa: Internet

Đau tại chỗ tiêm là tác dụng phụ thường gặp nhất sau khi tiêm Johnson & Johnson, ngoài ra là đỏ và sưng. Những phản ứng này xuất hiện trong vòng 2 ngày sau khi tiêm chủng. Nhức đầu và mệt mỏi là những tác dụng phụ toàn thân thường gặp nhất trong vòng 2 ngày kể từ khi tiêm.

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