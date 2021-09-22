Đi thang máy thế nào để tránh lây nhiễm COVID-19, dân văn phòng, người ở chung cư cần 'nằm lòng': 'Thời gian là yếu tố giảm thiểu nguy cơ lớn nhất'

Theo một bài viết trên báo ABC News, có hai cách COVID-19 có thể lây lan trong thang máy:

Mỗi người thường ở trong thang máy trong thời gian ngắn, đây là một yếu tố tích cực vì SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn khi tiếp xúc với người mang virus trong thời gian dài hơn.

- Lây từ các hạt chứa SARS-CoV-2 do người đi thang máy trước thải ra và vẫn tồn tại trong không khí.

Các chuyên gia cho biết nguy cơ lây truyền trực tiếp từ những người cùng đi thang máy là rất nhỏ, miễn là bạn tuân theo những biện pháp an toàn cơ bản.

Ảnh minh họa: Reuters

Vào tháng 3, trong đợt bùng phát COVID-19 tại một tòa nhà 19 tầng đông đúc ở Seoul, Hàn Quốc, virus hầu như chỉ lây lan giữa những người làm việc cùng tầng. Các nhà nghiên cứu nói rằng ngay cả khi có sự tương tác đáng kể giữa người cùng tầng với người khác tầng, virus dường như không lây lan theo chiều dọc tòa nhà.

"Điều này cho thấy thang máy không phải là điểm nóng của sự lây truyền", Tiến sĩ Todd Ellerin, giám đốc bộ phận bệnh truyền nhiễm của hệ thống y tế South Shore Health ở Weymouth, Massachusetts, Mỹ, cho biết.

Tiến sĩ Simone Wildes, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại South Shore Health, nói: "Nguy cơ nhiễm coronavirus khi đi thang máy là thấp. Tuy nhiên, hãy tiếp tục cẩn trọng khi đi thang máy. Luôn đeo khẩu trang hoặc vải che mặt.

Thời gian là yếu tố giảm thiểu nguy cơ lớn nhất. Việc mọi người đi thang máy trong thời gian ngắn sẽ giảm thiểu nguy cơ lây truyền".

Tiến sĩ Carlos del Rio, giáo sư về sức khỏe toàn cầu và dịch tễ học tại Trường Rollins thuộc Đại học Emory (Mỹ), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy nếu hơn một nửa dân số đeo khẩu trang, nguy cơ lây truyền có thể giảm đáng kể.

Tiến sĩ Del Rio nói: "Chừng nào mọi người từ chối đeo khẩu trang, chúng ta sẽ không thể đuổi loại virus này đi".

Ảnh minh họa: Internet

Những điều khác bạn có thể làm để giảm nguy cơ lây nhiễm là tránh thang máy đông đúc, đứng ở góc đối diện với những người cùng đi thang và sử dụng thang bộ nếu có thể. Thang bộ thường vắng vẻ hơn và là một cách tuyệt vời để tập thể dục.

Cuối cùng, hãy cảnh giác với các hành vi cử chỉ trong thang máy. Hắt hơi, ho hoặc nói to sẽ giải phóng nhiều virus hơn vào thang máy và làm tăng khả năng lây lan của virus. Nhiều tòa nhà đã thực hiện quy định chỉ cho phép 2-4 người trong một lần đi thang máy để đảm bảo giữ khoảng cách.

Mặc dù ít có khả năng xảy ra hơn, nhưng có một nguy cơ nhỏ là bạn có thể lây nhiễm COVID-19 trong thang máy từ các hạt virus thải ra bởi người đi thang trước, đọng lại trên bề mặt. Chúng ta có thể giảm thiểu nguy cơ này bằng cách khử khuẩn tay, tránh chạm vào mặt và dùng khuỷu tay hoặc khăn giấy để bấm các nút trong thang máy.

Coronavirus có thể tồn tại vài phút trong không khí và nhiều ngày trên bề mặt thang máy được sử dụng nhiều. Thực tế, một lượng lớn coronavirus đã được phát hiện trên hầu hết các bề mặt có thể chạm vào trong một bệnh viện dành cho bệnh nhân COVID-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc, bao gồm cả các nút thang máy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng khả năng nhiễm coronavirus qua các tương tác giữa người với người là cao hơn. Do đó, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách là quan trọng nhất.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng khuyến nghị nên khử trùng thường xuyên các nút thang máy. Ngoài ra, các tòa nhà cũng có thể lắp đặt các tấm phim kháng virus để che các nút thang máy để đẩy nhanh quá trình phân hủy các phân tử virus. Một số trung tâm thương mại thậm chí đã lắp đặt bàn đạp chân trong thang máy để ngăn chặn sự lây lan từ nút bấm sang tay.

Do vậy, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là giảm thiểu nguy cơ. Lời khuyên rất rõ ràng: Giữ khoảng cách với người khác, không nói chuyện, tránh chạm vào bề mặt, khử khuẩn tay và quan trọng nhất là đeo khẩu trang. Nếu bạn tuân theo những quy tắc này, những lần đi thang máy của bạn sẽ là chuyến đi an toàn.