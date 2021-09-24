SỐC: Một người đàn ông liều mạng, đu lên nóc xe đang di chuyển để đuổi theo người yêu cũ

Một người đàn ông đã đuổi theo người yêu bằng cách nhảy lên nóc xe đang di chuyển trong vòng 30 phút.

Mới đây, trên trang mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông thất tình đuổi theo người yêu cũ sau khi họ chia tay. Sự việc xảy ra tại tỉnh Pathum Thani, Bangkok, Thái Lan vào tối ngày 21/9.

Cụ thể, người đàn ông đã đuổi theo người yêu bằng cách nhảy lên nóc xe hơi đang di chuyển trong vòng 30 phút. Đồng thời, anh vừa cầu xin sự tha thứ, vừa dùng tay đập vào nóc xe mỗi khi xe dừng đèn đỏ.

Về phía người yêu của người đàn ông, cô ấy không hề biết anh ta leo lên nóc xe và la hét trước đó. Đến khi cô ấy thấy tiếng mọi người la hét bên ngoài thì mới nhận ra.

Một người chứng kiến sự việc đã kể lại: "Tôi không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Tôi đã thấy người đàn ông hét lên trên nóc xe ô tô. Người lái xe rõ ràng biết có một người ở phía trên nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đi. bên cạnh đó, tôi cũng nghe thấy anh ấy cầu xin sự tha thứ từ cô gái trong xe trong khoảng 30 phút".

Người đàn ông liều mình đu lên nóc xe để đuổi theo người yêu - Ảnh: chụp màn hình

Cảnh sát điều tra và phát hiện người đàn ông này là nhân viên bảo vệ làm việc tại một cửa hàng bách hóa trong khu vực và đã leo lên xe sau khi bạn gái chia tay với anh ta. Hiện tại, cặp đôi chỉ xảy ra mâu thuẫn về tình cảm và không ai bị thương.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-mot-nguoi-dan-ong-lieu-mang-du-len-noc-xe-dang-di-chuyen-de-duoi-theo-nguoi-yeu-cu-426463.html