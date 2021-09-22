Phát hiện đang ăn trộm xe, nữ tặc thoát y trong tích tắc khiến ai nấy đều sửng sốt về danh tính thật

Thế giới 22/09/2021 16:11

Mới đây, một đoạn clip đã ghi lại cảnh một người phụ nữ đang hí hoáy trộm bình ắc-quy và bị phát hiện. Trong quá trình chạy trốn, người phụ nữ này lại liên tục cởi bỏ áo và lộ ra danh tính thật là một ông chú trung niên.

Mới đây, một đoạn clip được camera an ninh ghi lại tại 1 khách sạn ở Malaysia khiến nhiều người cảm thấy nổi da gà và sợ hãi khi xem lại. Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đang ngồi gọi điện thoại thì một hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xảy đến. Song, khi đang ngồi trên 1 chiếc ghế nhựa trắng, cô gái bỗng nghe thấy có âm thanh gì đó nên quay lại. Rồi vài giây sau, cô giật bắn mình khi phát hiện chiếc ghế nhựa trắng bên cạnh tự dưng chuyển động dù không hề có lực tác động nào từ bên ngoài.

Cô gái đã cố gắng bình tĩnh, quan sát kỹ xung quanh, tìm hiểu chuyện đang xảy ra, xem có phải đây là 1 trò đùa của ai đó không. Thế nhưng, dường như cả căn phòng vắng lặng chẳng hề có ai ngoài cô gái.

Ngay sau đó, tất cả những chiếc bàn và ghế xung quanh cô đều tự dưng chuyển động, rồi thậm chí như có 1 bàn tay vô hình nào đó ném chúng lên không trung, khiến chiếc bàn rơi chồng lên đống ghế nhựa màu trắng. Vậy nên, khi những điều kỳ quái này xảy ra trước mắt, cô gái đã ôm đầu hoảng sợ, chạy loanh quanh bên trong căn phòng. Đáng sợ hơn là đống bàn ghế bị hút về phía cửa, chắn đường không cho cô gái chạy trốn ra bên ngoài.

hien tuong ky la
Cô gái hoảng loạn và ngất xỉu ngay tại chỗ

Không thể thoát ra ngoài, nỗi sợ của cô gái càng kinh hoàng hơn và đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Bàn ghế vẫn tiếp tục dịch chuyển bên cạnh cô.

Ngay khi được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội, hầu hết các cư dân mạng cũng cảm thấy sởn gai ốc và hoàn toàn thông cảm với phản ứng của cô gái. Hiện tại, hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong đoạn clip vẫn chưa ai có thể lý giải được.

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