Con gái nhà triệu phú bị người tình siết cổ dẫn đến tử vong ngay trong lúc 'ân ái'

Thế giới 22/09/2021 13:05

Cô con gái của một triệu phú người Anh được phát hiện đã tử vong tại phòng tắm trong một phòng khách sạn ở Thụy Sĩ. Nguyên nhân được xác định là do sự cố trong lúc cô đang quan hệ tình dục với bạn trai.

Vào ngày 20/9, tờ The Sun chia sẻ rằng phiên tòa xét xử vụ án nữ thừa kế bị bạn trai sát hại đã được diễn ra với những chi tiết đáng chú ý. Nạn nhân là cô Anna Reed, 22 tuổi, nữ thừa kế xinh đẹp người Anh, là con gái của một triệu phú có tiếng. Thủ phạm gây ra cái chết của cô là người tình Marc Schatzle, 32 tuổi.

Vào tháng 2/2019, cô tình cờ gặp người đàn ông đến từ Đức Marc Schatzle ở Thái Lan. Từ đó, cô gái 22 tuổi chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt và chẳng ngại vung tiền để chiều lòng bạn trai. Hai tháng sau, Anna được cha tặng quà sinh nhật bằng cách tài trợ chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Marc cũng “tháp tùng” người yêu và dừng chân ở khách sạn 4 sao La Palma Au Lac, bang Ticino, Thụy Sĩ. 

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Xuất thân của Anna là từ một gia đình siêu giàu ở nước Anh - Ảnh: Internet
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Anna luôn tận hưởng chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng bạn trai - Ảnh: Internet

Một nhân viên khách sạn cho biết, vào đêm trước khi Anna tử vong, cặp đôi đã nổ ra tranh cãi dữ dội. Sau đó, một nhân viên của khách sạn đã buộc phải lên tiếng để làm dịu tình hình, tránh ảnh hưởng đến những vị khách khác.

Vào hôm xảy ra vụ việc, một số người khách gần đó cho biết họ nghe thấy tiếng la hét dữ dội từ phòng 501. Một nhân chứng cho biết: "Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ và đồ đạc bị di chuyển ồn ào. Có cả tiếng khóc và một giọng nói vang lên 'Anh đang trêu đùa tôi phải không? Anh đang giết tôi đấy'".

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Anna cùng bạn trai trước khi xảy ra vụ việc đáng tiếc này - Ảnh: Internet

Vào thời điểm bị cảnh sát bắt giữ sau khi vụ việc xảy ra, Marc Schatzle khai rằng cái chết của Anna là do tai nạn, anh đã vô tình siết cổ cô bằng một cái khăn trong lúc quan hệ tình dục. Song, phía nạn nhân lại tố Marc âm mưu giết Anna để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, anh ta đã mắc nợ 40.000 bảng Anh (1,2 tỷ đồng) vì rượu, ma tuý và đồ hiệu. 

Gã bạn trai thừa nhận rằng anh đã dùng chiếc thẻ tín dụng của Anna để phục vụ cho những cuộc ăn chơi và sau đó vứt ở thang máy. Tuy nhiên, anh ta vẫn phủ nhận việc sát hại cô. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

 

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