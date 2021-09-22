Không chấp nhận tiền bồi thường, ngôi nhà 'hiên ngang ngự trị' ngay giữa làn đường xe cộ đông đúc

Thế giới 22/09/2021 09:20

Một người phụ nữ đến từ Trung Quốc đã từ chối di dời nơi ở của mình. Vậy nên, chính quyền đã quyết định xây dựng đường xung quanh ngôi nhà của cô ấy.

Theo chia sẻ từ đài truyền hình Quảng Đông (Trung Quốc), một ngôi nhà rộng 40 mét vuông hiện đang toạ lạc tại giữa con đường hai làn xe. Đây là một ngôi nhà xung quanh hầu như không có ánh sáng chiếu vào, nhiều tiếng ồn và ô nhiễm không khí.

Được biết, chủ nhân của ngôi nhà đặc biệt này đã từ chối số tiền bồi thường từ công ty bất động sản. Để xây làn đường cho xe cộ đi lại, họ buộc phải phá dỡ nhà của cô. Song, trong vòng 10 năm, họ đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của cô ấy mà không thành công. Do đó, các nhà chức trách đã cho phép xây dựng hai làn đường bao quanh ngôi nhà này.

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Đây là một trong những 'nhà đinh' nổi tiếng tại Trung Quốc - Ảnh: India Times

MailOnline cho biết chủ sở hữu là một phụ nữ tên Liang. Bà đã “chiến đấu” để dành lại quyền lợi của mình trước phủ Trung Quốc trong vòng 10 năm. Bà cũng là người duy nhất trong số 47 hộ gia đình và 7 công ty từ chối bồi thường và di dời. Chính phủ muốn mua và phá dỡ ngôi nhà của cô và người phụ nữ không muốn để điều này xảy ra.

Cuối cùng, hai con đường được xây dựng xung quanh ngôi nhà của cô ấy. Ngôi nhà này giờ đây đã trở nên nổi tiếng với cái tên “Nhà đinh”. Vào năm 2020, dự án đường cao tốc cuối cùng cũng được hoàn thành, mặc dù mọi thứ đều không diễn ra đúng như kế hoạch xây dựng ban đầu.

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Ngôi nhà hiện vẫn đang còn tồn tại - Ảnh: India Times

Cô ấy cảm thấy không có vấn đề gì và không quan tâm những gì người khác nghĩ về cô ấy. Cô cho hay: "Mọi người nghĩ rằng không gian sống này là tồi tàn. Nhưng đối với tôi, tôi cảm thấy ngôi nhà yên tĩnh, phóng khoáng, dễ chịu và thoải mái”.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, mặc dù con đường “bao vây”, nhưng ngôi nhà đã được kiểm tra trước khi xây dựng để cô Liang có thể tiếp tục sinh sống một cách an toàn.

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Từ khóa:   Trung Quốc sự việc hi hữu nhà đinh

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