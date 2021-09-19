Phát hiện COVID-19 'nhanh như chớp' nhờ công nghệ sinh quang học

Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Texas cho biết công nghệ cảm biến sinh quang học đối với thử nghiệm COVID-19 sẽ đẩy mạnh sàng lọc ca nhiễm, ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của biết bao triệu người trên toàn thế giới, tỷ lệ càng báo động hơn khi cứ vài giây lại có một ca tử vong, trong bối cảnh tiêm chủng vaccine hàng loạt sắp được triển khai ở nhiều nước phát triển. Đồng thời, việc xét nghiệm nhanh Covid-19 nhằm phát hiện virus SARS-CoV-2 hiện là điều vô cùng cấp thiết.

Theo chia sẻ thông tin từ Trí thức và Cuộc sống, các nhà khoa học nói rằng sự phát triển nhanh chóng của COVID-19 đang tàn phá, và cách duy nhất để chiếm ưu thế và ngăn chặn đại dịch là ngăn chặn các trường hợp mắc bệnh. Vì vậy, mới đây các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Texas tại Austin cùng Omega Optics Inc đã chung tay tìm hiểu các cơ hội và thách thức trong việc phát triển các kỹ thuật cảm biến xét nghiệm COVID-19 nhanh chóng.

Công nghệ cảm biến sinh quang học giúp chẩn đoán COVID-19 nhanh chóng. Ảnh: @Asghari et al

Họ thảo luận về triển vọng của công nghệ cảm biến sinh quang học đối với thử nghiệm COVID-19 tại một điểm chăm sóc sức khỏe. Một chuyên gia Aref thuộc Đại học Texas tại Austin cho biết: "Khi hạt vi rút (virion) hiện diện trên bề mặt của cảm biến, tương tác của nó với chùm ánh sáng trên cảm biến ảnh hưởng đến tính chất của ánh sáng, dẫn đến sự thay đổi của tín hiệu ánh sáng có thể đo lường".

Một trong những giải pháp kiểm tra COVID-19 nhanh sẽ phổ biến trong tương lai - Ảnh: @AFP.

Đồng thời, chuyên gia cũng cho biết hệ thống công nghệ mới cũng có thể phát hiện vi rút SARS-CoV-2 một cách đáng tin cậy, chuẩn xác gay cả khi chỉ với một liều lượng vi rút rất nhỏ.

Asghari còn nhận định: “Sự kết hợp giữa vắc-xin và các xét nghiệm nhanh sẽ làm giảm sự lây truyền trong cộng đồng đến mức chúng ta có thể loại bỏ vi rút một cách hiệu quả trong thời gian tới”.

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