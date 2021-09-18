Tài xế sửa giấy xét nghiệm để thông chốt từ TP.HCM về Bình Dương, test nhanh cho kết quả dương tính COVID-19

Tài xế bà Phụ xe khai nhận từ Bình Dương đến KCN Vĩnh Lộc (Quận Bình Tân, TP.HCM) để nhận hàng rau, củ, quả sau đó quay trở về Bình Dương. Tuy nhiên do giấy xét nghiệm âm tính đã hết hạn nên tự chỉnh sửa này tháng nhằm mục đích được qua chốt.
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Dẫn tin từ Pháp luật TP.HCM, theo thông tin từ chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, sáng nay (18/9) lực lượng chức năng vừa bàn giao tài xế Nguyễn Văn Chiệu (SN 1976, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và phụ xe Nguyễn Thọ Vĩnh Hưng (SN 1980, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cho Công an phường Phú Cường để xử lý hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.
Cụ thể, vào 8h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát cầu Phú Cường phát hiện một xe tải chở hàng di chuyển hướng từ TP.HCM qua cầu Phú Cường để vào địa phận tỉnh Bình Dương.
Trong lúc kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng phát hiện giấy xét nghiệm Covid-19 của tài xế Nguyễn Văn Chiệu có dấu hiệu chỉnh sửa nên mời cả tài xế và phụ xe xuống làm việc.
Qua kiểm tra, giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 của tài xế bị chỉnh sửa từ ngày "21/8/2021" thành ngày "17/9/2021". Tiến hành test nhanh tại chỗ, cả tài xế và phụ xe này đều dương tính với SARS-CoV-2.
Làm việc với công an, cả hai khai nhận từ Bình Dương đến KCN Vĩnh Lộc (Quận Bình Tân, TP.HCM) để nhận hàng rau, củ, quả sau đó quay trở về Bình Dương. Tuy nhiên do giấy xét nghiệm âm tính đã hết hạn nên tài xế Chiệu tự chỉnh sửa này tháng nhằm mục đích được qua chốt.