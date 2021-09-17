Bác sĩ nhận định bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội có dấu hiệu bị bạo hành, bố đẻ có lời khai 'bất ngờ'

Xã hội 17/09/2021 12:09

Bé gái 6 tuổi ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm tử vong, nghi vấn do bị bạo hành.

Dẫn tin từ Thanh Niên, khuya 16/9 Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ tử vong của một bé gái 6 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm).

Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh, chiều muộn ngày 16/9, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc một bé gái 6 tuổi sống trên địa bàn phải nhập viện cấp cứu. Khi đưa bé vào Bệnh viện Nhi T.Ư (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) thì bé đã tử vong.

Lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, qua thăm khám, các bác sĩ nhận định bé gái tử vong có dấu hiệu bị bạo hành

Liên quan đến vụ việc trên, Pháp Luật và Bạn Đọc cho biết, qua lời khai của bố đẻ nạn nhân, thời điểm trên, anh này có hành vi bạo hành bé gái. Đến khoảng 15h ngày 16/9 thì nạn nhân có biểu hiện nôn nên được gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên bé không qua khỏi. 

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Căn nhà của nạn nhân đã được niêm phong - Ảnh: Thanh Niên

Trả lời trên báo Giao Thông, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan công an sẽ làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

"Tuy nhiên, trong việc dạy dỗ con trẻ mà dùng vũ lực ngoài mức cần thiết gây tử vong cho cháu, xâm phạm vào quyền, tính mạng cháu bé là trẻ em được pháp luật bảo vệ. Hơn nữa, nghi phạm phải nhận thức được sử dụng vũ lực mà tác động vào vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu bé, đặc biệt cháu bé còn ít tuổi, non nớt như vậy thì có dấu hiệu của việc Giết người được quy định tại Điều 123, Bộ luật hình sự", luật sư Thơm phân tích.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

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