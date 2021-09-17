Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Đề xuất rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi AstraZeneca còn 6 tuần

Trong nhiều hướng dẫn, nếu tình huống đặc biệt ngành y tế có thể rút ngắn thời gian tiêm của mũi 2 AstraZeneca xuống.

Dẫn tin từ Tiền Phong, chiều 16/9, tại cuộc họp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết, sau khi được Bộ Y tế cho phép, Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai phương án rút ngắn thời gian của mũi 2, loại vắc xin AstraZeneca xuống còn 6 tuần thay vì 8-12 tuần như trước đây.

Từ khi triển khai chiến dịch tiêm chủng đến nay, TP.HCM đã thực hiện đúng khoảng thời gian giữa 2 mũi vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, trong nhiều hướng dẫn, nếu tình huống đặc biệt ngành y tế có thể rút ngắn thời gian tiêm của mũi 2 AstraZeneca xuống.

Trước tình hình cấp bách cần sớm bao phủ vắc xin để bảo vệ cộng đồng, giải pháp giảm thời gian giãn cách giữa 2 mũi tiêm rút ngắn xuống còn 6 tuần đã được thực hiện.

Ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuổi Trẻ thông tin thêm, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam cho biết khoảng cách tiêm giữa mũi 1 và mũi 2 của mỗi loại vắc xin có sự khác nhau, tuy nhiên đa số đều dao động từ 3 - 4 tuần, chỉ riêng AstraZeneca là từ 8 - 12 tuần. Trong thời gian qua, TP.HCM vẫn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên trong tình huống đặc biệt có thể rút ngắn thời gian tiêm mũi 2 của AstraZeneca xuống 6 tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, thời gian đầu của dịch, TP.HCM và một số tỉnh thành đã áp dụng cách này, như ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, rất hiệu quả. Do đó Sở Y tế TP.HCM quyết định rút ngắn thời gian tiêm mũi 2 cho tất cả người dân TP.

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