Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Đề xuất rút ngắn thời gian tiêm 2 mũi AstraZeneca còn 6 tuần

Xã hội 17/09/2021 08:41

Trong nhiều hướng dẫn, nếu tình huống đặc biệt ngành y tế có thể rút ngắn thời gian tiêm của mũi 2 AstraZeneca xuống.

Dẫn tin từ Tiền Phong, chiều 16/9, tại cuộc họp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, BS Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết, sau khi được Bộ Y tế cho phép, Sở Y tế TP.HCM sẽ triển khai phương án rút ngắn thời gian của mũi 2, loại vắc xin AstraZeneca xuống còn 6 tuần thay vì 8-12 tuần như trước đây.

Từ khi triển khai chiến dịch tiêm chủng đến nay, TP.HCM đã thực hiện đúng khoảng thời gian giữa 2 mũi vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, trong nhiều hướng dẫn, nếu tình huống đặc biệt ngành y tế có thể rút ngắn thời gian tiêm của mũi 2 AstraZeneca xuống.

Trước tình hình cấp bách cần sớm bao phủ vắc xin để bảo vệ cộng đồng, giải pháp giảm thời gian giãn cách giữa 2 mũi tiêm rút ngắn xuống còn 6 tuần đã được thực hiện.

AstraZeneca 1
Ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuổi Trẻ thông tin thêm, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam cho biết khoảng cách tiêm giữa mũi 1 và mũi 2 của mỗi loại vắc xin có sự khác nhau, tuy nhiên đa số đều dao động từ 3 - 4 tuần, chỉ riêng AstraZeneca là từ 8 - 12 tuần. Trong thời gian qua, TP.HCM vẫn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên trong tình huống đặc biệt có thể rút ngắn thời gian tiêm mũi 2 của AstraZeneca xuống 6 tuần.

AstraZeneca 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, thời gian đầu của dịch, TP.HCM và một số tỉnh thành đã áp dụng cách này, như ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, rất hiệu quả. Do đó Sở Y tế TP.HCM quyết định rút ngắn thời gian tiêm mũi 2 cho tất cả người dân TP.

Thí sinh hoang mang vì điểm đại học tăng vọt, 'tạch' hàng loạt nguyện vọng dù đạt điểm 'khủng', các trường đại học lý giải nguyên do

Thí sinh hoang mang vì điểm đại học tăng vọt, 'tạch' hàng loạt nguyện vọng dù đạt điểm 'khủng', các trường đại học lý giải nguyên do

Điểm trúng tuyển vào nhiều trường ĐH năm nay cao bất thường, có trường tăng tới 4-5 điểm so với năm trước khiến nhiều thí sinh đạt mức điểm khủng nhưng vẫn ngậm ngùi bị đánh trượt. Vì sao năm nay điểm chuẩn lại "leo thang" bất ngờ như vậy?

Xem thêm
Từ khóa:   AstraZeneca vắc xin COVD-19 rút ngắn thời gian tiêm

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số