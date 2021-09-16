Dẫn tin từ VOV, nhiều ngành tăng điểm chuẩn tới 9 điểm. Trong đó, ĐH Tài Nguyên và Môi trường vừa công bố điểm chuẩn năm 2021 khiến nhiều thí sinh tưởng rằng đã cầm chắc phần đỗ lại hóa trượt bởi mức điểm tăng quá cao. Trong đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, C00, D01 năm 2020 lấy 16 điểm, thì năm nay bất ngờ tăng 9 điểm lên 26 điểm. Ngành Luật cũng tăng 9 điểm so với năm ngoái, đạt 24 điểm vào năm nay.

Tối 15/9, sau khi hoàn thành quá trình lọc ảo, các trường đại học trên cả nước đã bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Đáng chú ý, điểm chuẩn nhiều ngành tăng chóng mặt, tại các trường hot trên địa bàn các TP lớn, nếu thí sinh đạt mỗi môn 9 điểm vẫn trượt nhiều ngành. Đặc biệt, với khối ngành an ninh, có trường lấy trên 30 điểm khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Một số ngành khác của trường cũng có mức tăng từ 4-5 điểm so với năm 2020.

Một số ngành cũng tăng trên 8 điểm như Quản trị khách sạn tăng 8,5 điểm (từ 16 lên 24,5); Kế toán, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành tăng 8,25 điểm (từ 16 lên 24,25); Bất động sản tăng 8 điểm (từ 15 lên 23 điểm); Luật, Công nghệ thông tin tăng 8 điểm (từ 16 lên 24 điểm).

Điểm chuẩn xét tuyển theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, tiếng Anh) của Học viện Cảnh sát Nhân dân cũng tăng mạnh ở khối D01. Nếu như năm 2020, điểm chuẩn khối D01 đối với nam là 19,61, thì năm nay tăng lên thành 26,54 với địa bàn 1; 26,39 với địa bàn 2 và 26,43 với địa bàn 3.

Tại trường ĐH Nội vụ Hà Nội, mặt bằng điểm chung các ngành cũng tăng từ 2-4 điểm so với năm ngoái.

Ảnh minh họa: VietNamPlus

Liên quan đến vấn đề điểm chuẩn đại học năm nay, VietNamPus thông tin thêm, theo như công bố của các trường đại học cho thấy một số ngành có mức điểm chuẩn lên đến trên 30 điểm. Do đó, dù đạt tới 10 điểm tuyệt đối ở cả ba môn của tổ hợp xét tuyển đại học với mức tối đa 30 điểm, thí sinh vẫn sẽ trượt nguyện vọng một vào ngành học yêu thích nhất nếu không có điểm cộng ưu tiên.

Mức điểm "khủng" nhất đến thời điểm này là ngành Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân của Học viện Chính trị Công an Nhân dân, lấy 30,34 khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) với nữ. Mức điểm này không có môn nhân đôi, tức nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh nữ đạt mỗi môn 10 điểm vẫn trượt.

Tương tự, ngành Nghiệp vụ An ninh thuộc Học viện An ninh Nhân dân, với thí sinh nữ, điểm trúng tuyển khối C00 là 29,99, khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) là 29,26-29,3 điểm.

Tại ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), một số ngành xét tuyển khối C00 (Văn, Sử, Địa) có mức điểm chuẩn trên 29 như: Đông Phương Học lấy 29,8 điểm, Quan hệ công chúng lấy 29,3 điểm, đặc biệt ngành Hàn Quốc học lấy mức điểm chuẩn kịch trần 30/30 điểm.

Ở nhóm ngành Kinh tế, điểm chuẩn các ngành tại ĐH Ngoại thương đều trên 28,05 điểm. Điểm chuẩn các ngành như Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung cứng, Marketing của ĐH Kinh tế quốc dân đều trên 28 điểm.

Ngành Luật Kinh tế thuộc ĐH Luật Hà Nội cũng lấy đến 29,25 điểm. Ở khu vực phía Nam, ngành Luật Thương mại quốc tế thuộc ĐH Luật TP.HCM điểm chuẩn cũng ở mức cao với 28,5 điểm.

Ở khối ngành kỹ thuật, ngành Công nghệ thông tin tiếp tục giữ vị trí ngành "hot" với mức điểm cao từ khoảng trên 27 đến trên 29 điểm tùy từng trường.

Điểm chuẩn ngành này ở ĐH Bách khoa Hà Nội dao động từ 27,19-28,43 điểm.

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) lên tới 28,75 điểm.

Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin cũng ở mức từ 28,25 với khối A00 và 28,75 điểm với khối A01, D01, D90.