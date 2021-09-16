'Chị đẹp Đại Nam' từng lên tiếng về việc bị cắt ghép ảnh nhạy cảm, đáp SỐC khiến antifan 'ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa'

Bà Phương Hằng từng bức xúc nhắc đến chuyện bản thân bà thường xuyên bị antifan bôi nhọ trên MXH. Nhiều người đã xâm phạm quyền riêng tư, cắt ghép hình ảnh của bà vào những hình ảnh không mấy tốt đẹp, thậm chí là nhạy cảm để bêu xấu trên MXH.

Bắt đầu nổi lên từ khoảng tháng 4 vừa qua với những livestream bóc phốt "kinh thiên động địa" trong vài trò một streamer, bà Phương Hằng là cái tên "khuấy đảo thế giới ảo" khiến dư luận không ngừng bất ngờ. Dù không ít lần nhận được sự ủng hộ của CĐM song việc nổi tiếng cũng khiến vị doanh nhân này dính vô số thị phi.

Bà chủ Đại Nam gây náo loạn thời gian vừa rồi - Ảnh: Nguyễn Huỳnh

Nữ đại gia đã từng nhắc đến chuyện bản thân bà thường xuyên bị antifan bôi nhọ trên MXH. Nhiều người đã xâm phạm quyền riêng tư, cắt ghép hình ảnh của bà vào những hình ảnh không mấy tốt đẹp, thậm chí là nhạy cảm để bêu xấu trên MXH.

Tuy nhiên, thay vì "la làng", bà chủ của khu du lịch Đại Nam đã nhiều lần tuyên bố "xanh rờn" trên các buổi phát trực tiếp: "Nếu có cơ hội gặp tôi trực diện, thấy body thật của tôi chắc chắn quý vị sẽ phải ghen tị vì tôi rất đẹp. Chứ những tấm hình đó chẳng ảnh hưởng gì đến tới tôi đâu".

Nữ đại gia luôn chăm chút hình ảnh mỗi lần xuất hiện - Ảnh chụp màn hình

Câu cửa miệng mà nữ đại gia vẫn thường hỏi trong livestream cũng trở thành "thương hiệu" mỗi khi nhắc đến bà chủ "chiêm bao" cũng chính là: "Em đẹp không quý vị".

Trước đó, trong một livestream, nữ đại gia 7X cũng từng cho những phát ngôn gây chú ý về ngoại hình của bản thân: "Em góp ý anh chị YouTube, báo chí nếu cắt khúc nào đưa em lên thì lựa em đẹp chút nhé. Có những khúc em đẹp vậy mà không đưa em lên. Nhìn hình trên mạng, em thật không nhận ra mình. Dìm hàng em vừa già vừa xấu. Quý dị thấy em đẹp không, vậy mà đưa hình như bà ngoại em vậy đó".

Phong cách đời thường sang - xịn - mịn của bà chủ Đại Nam - Ảnh: Internet

Có thể thấy bà Phương Hằng rất táo bạo và luôn tự tin với vẻ ngoài của mình. Nhiều cư dân mạng cũng khẳng định ở độ tuổi như bà Hằng, sắc vóc đúng là "không đùa được đâu".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dep-dai-nam-tung-len-tieng-ve-viec-bi-cat-ghep-anh-nhay-cam-dap-soc-khien-antifan-ngo-ngang-ngo-ngac-den-bat-ngua-424648.html