Tin vui cho F0 tự điều trị tại nhà: Thêm giải pháp xác nhận, tiến tới cấp 'thẻ xanh COVID-19'

Xã hội 16/09/2021 11:12

Những F0 đã tự điều trị khỏi bệnh đang có nhiều giải pháp để xác minh tiến tới cấp "thẻ xanh COVID-19".

Theo nội dung công văn khẩn số 3072 của UBND TP.HCM về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn từ ngày 16/9 đến ngày 30/9 năm 2021, Thành phố đang dự thảo thí điểm áp dụng thẻ xanh COVID-19.

Cụ thể, các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gồm Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ; các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn các quận, huyện này và Khu Công nghệ cao được thực hiện thí điểm Thẻ Xanh COVID gắn với mã QR cá nhân. Việc thí điểm vẫn phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5K, xét nghiệm kháng nguyên định kỳ.

Một trong các điều kiện để mỗi cá nhân được cấp “thẻ xanh” là có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc chứng nhận nhiễm COVID-19 (F0) đã khỏi bệnh. Để có chứng nhận nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh, người từng nhiễm (F0) phải được xác nhận bằng một trong các loại giấy chứng nhận sau: Giấy xuất viện; Giấy xác nhận hoàn thành cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn.

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Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Tiền Phong, trên thực tế nhiều F0 trong gian đoạn dịch diễn biến phức tạp chưa được thống kê, theo dõi từ phía chính quyền địa phương. Để giải quyết thủ tục cho nhóm đối tượng là F0 tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà mà không có giấy xác nhận hoàn thành cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn ngày 16/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã thông tin thêm các phương án giúp F0 xác minh lịch sử từng tự điều trị COVID-19 của mình.

Theo đó, nếu chưa có giấy xác nhận của cấp phường, xã, thị trấn F0 cần có giấy xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố, tổ nhân dân hoặc của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà. Tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà bao gồm các trường đại học y khoa, các tổ chức thiện nguyện (ATM oxy, các tình nguyện viên là các bác sỹ nghỉ hưu...) đảm trách.

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Từ khóa:   COVID-19 thẻ xanh COVID-19 F0 tự điều trị

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