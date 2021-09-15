"UBND quận Thốt Nốt và Sở Y tế cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ các chức vụ đối với ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm y tế quận và đang cho tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, để có hướng xử lý", ông Thắng nói.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tối 14/9, ông Trịnh Minh Thắng, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt cho biết, quận đang xác minh, làm rõ thông tin "57 trẻ dưới 18 tuổi trên địa bàn quận được tiêm vắc xin COVID-19".

Theo danh sách này, có tổng số 362 người được tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer . Tuy nhiên, trong đó có đến 57 em là học sinh dưới 18 tuổi, em nhỏ nhất là 12 tuổi. Danh sách này cũng thể hiện đối tượng tiêm rất đa dạng, có cán bộ, nhân viên điện lực, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, người buôn bán, thợ sửa xe, làm ruộng…

Liên quan tới vụ việc, Tuổi Trẻ thông tin thêm, vào ngày 18/8, Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ có tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại điểm Trường THCS Thốt Nốt.

Cụ thể, như trường hợp em S. (12 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt). Em S. tiêm mũi 1 ngày 18/8 và được bác sĩ B.T.T.S. ký tên khám sàng lọc, tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer vào 9h sáng 4/9.

Tương tự, em T. (16 tuổi, học sinh, ngụ phường Thốt Nốt) được bác sĩ L.V.B.T. khám sàng lọc và tiêm mũi 2 Pfizer lúc 8h30 ngày 4/9. Tuy nhiên, hồ sơ em này lại thể hiện không có lưu trữ hồ sơ mũi 1.

Trong khi đó, vào ngày 13/9, khi mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin việc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer cho trẻ dưới 18 tuổi thì ông Nguyễn Kim Hải - giám đốc trung tâm - có tờ tường trình gửi UBND quận này.

Ông Hải thừa nhận có việc tiêm vắc xin cho 3 trường hợp là trẻ dưới 12 tuổi.

Một trường hợp sinh năm 2009 được khám sàng lọc để tiêm vắc xin - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người thắc mắc vì hiện nay Bộ Y tế chưa cho phép tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi.

Ông Nguyễn Kim Hải cho biết, trước đó quận có tiêm vắc xin cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cháu bé 13 tuổi nói trên là cháu của một cán bộ y tế phường Tân Lộc. Do cháu ở chung nhà nên việc tiêm cho cháu bé này là đúng quy định. Ngoài ra, ông Hải phủ nhận thông tin cháu bé được tiêm vắc xin do nhờ vả.

Thông tin tiêm chủng của bé gái 13 tuổi - Ảnh: Tiền Phong

Trong khi đó, Sở Y tế TP. Cần Thơ khẳng định Bộ Y tế chưa cho phép tiêm vắc xin COVID-19 cho người dưới 18 tuổi.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Việt Trường cho biết đã chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, không để xảy ra những vụ việc tương tự. "Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, theo đúng hướng dẫn", ông Trường nhấn mạnh.