Tin vui: Đà Nẵng đã 'phủ xanh' quận đầu tiên, sẽ nới lỏng một số hoạt động từ ngày 16/9

Xã hội 14/09/2021 20:14

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã biểu dương quận đầu tiên trên địa đã hoàn thành mục tiêu đạt "quận xanh" đầu tiên của thành phố, với 4/4 phường đạt tiêu chí "vùng xanh", không có ca mắc COVID-19 mới trong 14 ngày qua. 

Theo thông tin từ TTXVN, chiều 14/9, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã biểu dương quận Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành mục tiêu đạt "quận xanh" đầu tiên của thành phố, với 4/4 phường đạt tiêu chí "vùng xanh", không có ca mắc mới trong 14 ngày qua. 

Cũng trong chiều 14/9, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định nêu rõ, từ 8 giờ ngày 16/9 người dân "vùng vàng" và "vùng xanh" sẽ được ra khỏi nhà để tham gia thêm một số hoạt động.

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Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, đối với "vùng vàng": Mỗi hộ gia đình được cử 1 người đi mua hàng nhu yếu phẩm, với tần suất 5 ngày/lần và có giấy đi mua hàng QRcode. Người dân cũng được đi mua hàng trong phạm vi cùng thôn/tổ dân phố với các mặt hàng như vật liệu xây dựng; sửa chữa điện, nước; văn phòng phẩm; cửa hàng máy vi tính; cửa hàng thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp. Các cửa hàng trên chỉ được bố trí 50% số lượng nhân viên. Một số hoạt động được bố trí tối đa số người làm việc: hoạt động bưu chính, viễn thông, báo chí, sửa chữa, bảo dưỡng xe gắn máy, xe ô tô.

Trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng: Đối với nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất có dưới 100 lao động thì được bố trí tối đa số người làm việc. Đối với nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất có từ 100 lao động trở lên thì được bố trí tối đa 70% số người làm việc (nếu 70% số người làm việc này chưa đến 100 người thì được bố trí tối đa 100 người). Trường hợp đủ điều kiện thực hiện phương án "3 tại chỗ" (làm việc, ăn, uống, nghỉ ngơi tại chỗ) thì được bố trí số người làm việc theo phương án.

Hoạt động của cơ quan, công sở nhà nước: Được bố trí tối đa 70% số người làm việc (trừ lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch như công an, quân đội, y tế, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp); trường hợp cơ quan, công sở có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 thì được bố trí tối đa số người làm việc.

Hoạt động thi công của các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố: Được bố trí tối đa số người làm việc; trường hợp có lao động ngoại tỉnh thì phải thực hiện đảm bảo 3 tại chỗ...

Còn đối với các "vùng xanh", ngoài các hoạt động trên, người dân được phép hoạt động thể dục, thể thao tại nơi công cộng trong phạm vi vùng xanh, khoảng thời gian từ 5-7 giờ và từ 17-19 giờ; giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người khác. Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được bán mang về; nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng; không được phục vụ khách ăn, uống tại chỗ.

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Từ khóa:   COVID-19 Đà Nẵng vùng xanh

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