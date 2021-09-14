Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng 30 quận, huyện, phát hiện 19 ca dương tính Covid-19, hơn 1 triệu mẫu chưa có kết quả

Xã hội 14/09/2021 18:42

Báo cáo ngày 14/9 của Sở Y tế Hà Nội, 30 quận, huyện trên địa bàn đã lấy được 3,1 triệu mẫu xét nghiệm Covid-19 theo kế hoạch sàng lọc diện rộng, qua đó phát hiện 19 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Dẫn tin từ Zing News, theo báo cáo ngày 14/9 của Sở Y tế Hà Nội, 30 quận, huyện trên địa bàn đã lấy được 3,1 triệu mẫu xét nghiệm Covid-19 theo kế hoạch sàng lọc diện rộng, qua đó phát hiện 19 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số này có 2,3 triệu là xét nghiệm RT-PCR. Ngành y tế xác định hơn 1,1 triệu mẫu RT-PCR âm tính và 14 mẫu dương tính. Khoảng hơn 1 triệu mẫu còn lại chưa có kết quả.

Trong số gần 817.00 mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên có 47 mẫu dương tính. Khi xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR, cơ quan chức năng ghi nhận 5 ca dương tính.

Về công tác tiêm chủng, đến 12h ngày 14/9, Hà Nội đã tiêm được 127.093 mũi vaccine phòng Covid-19. Cộng dồn, toàn thành phố đã tiêm được 4,85 triệu mũi tiêm, đạt tiến độ 82,6% trên tổng số vaccine được cấp.

Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 15/9 sẽ tiêm mũi một vaccine Covid-19 cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên và mũi hai cho các trường hợp đủ điều kiện.

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Ảnh minh họa: Internet

Tối 13/9, sau khi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt thứ 36 với 418.200 liều vaccine Covid-19 Vero Cell, Sở Y tế Hà Nội đã cấp số vaccine này cho 13 quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Đây là đợt phân bổ vaccine thứ 16 của TP. Hà Nội. Sở Y tế yêu cầu các quận, huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid-19 căn cứ đối tượng cần tiêm, đã tiêm, số lượng vaccine được phân bổ đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng.

Hà Nội bắt đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 24/7. Sau ngày 6/9, Hà Nội chia 3 phân vùng giãn cách xã hội để vừa chống dịch vừa phục hồi sản xuất. Vùng 1 có nguy cơ rất cao (tập trung ở nội đô) tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 16, còn lại 2 vùng (khu vực ngoại thành) áp dụng biện pháp theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Tại đợt dịch thứ 4 tính đến 12h ngày 14/9, CDC Hà Nội ghi nhận 3.828 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

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