Thông tin mới nhất vụ bé gái 13 tuổi tiêm vắc xin Pfizer: Giám đốc TTYT quận bị đình chỉ công tác 15 ngày

Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi được tiêm vắc xin ở TP.Cần Thơ, ngày 14/9, bà Lê Thị Thúy Hằng - phó chủ tịch UBND quận Thốt Nốt - cho biết sau khi có thông tin phản ánh chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi được tiêm vắc xin ở TP.Cần Thơ, Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 14/9, bà Lê Thị Thúy Hằng - phó chủ tịch UBND quận Thốt Nốt - cho biết sau khi có thông tin phản ánh chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Bà Hằng cho biết: "Trong chiều qua, thường trực UBND quận Thốt Nốt đã cử tổ công tác đến trung tâm y tế quận xác minh, sau đó họp thống nhất đình chỉ công tác 15 ngày với ông Nguyễn Kim Hải - giám đốc trung tâm y tế quận - vì tự ý tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi khi chưa xin ý kiến của ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19".

Bé được tiêm tại điểm tiêm Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt - Ảnh: Tiền Phong

Trong thời gian đình chỉ công tác, cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra mức độ vi phạm đến đâu, sau đó có hình thức xử lý kỷ luật về công tác cán bộ. Ngoài ông Hải, UBND quận Thốt Nốt cũng thống nhất đình chỉ công tác bà D.K.Q. - nhân viên y tế phường Tân Lộc. Bà Q. được xác định là dì ruột bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer. Bà Q. bị đình chỉ công tác do nhờ vả để cháu bé được tiêm vắc xin.

Giấy xác nhận tiêm chủng của bái 13 tuổi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, Công an nhân dân đưa tin về vụ việc như sau, sáng 13/9, trên mạng xôn xao việc bé gái 13 tuổi tiêm đủ hai mũi vaccine Pfizer. Bé gái tiêm mũi 1 ngày 11/8 và mũi 2 ngày 4/9.

Ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt xác nhận địa phương có trường hợp người dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Bé gái nêu trên là cháu của một cán bộ trung tâm y tế phường Tân Lộc làm công tác chống dịch và ở chung nhà nên được tiêm vaccine.

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