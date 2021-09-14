Người đàn ông ở Bình Dương 'móc nối' với nữ điều dưỡng bán 'chui' hàng trăm giấy xét nghiệm âm tính, thu lợi hơn 11 triệu đồng

Nữ điều dưỡng bán "chui" hàng trăm giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Móc nối với đối tượng bên ngoài, giao dịch tổng cộng 5 lần thu về hơn 11 triệu đồng.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 11/9, Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đang điều tra vụ "Làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cụ thể, từ nguồn tin trình báo của người dân về việc một thanh niên bán giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 để "thông chốt", Công an huyện Bàu Bàng đã vào cuộc điều tra, tạm giữ Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng)

Đối tượng Nguyễn văn Tý - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Bước đầu, Tý khai đã mua giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 của Huỳnh Ngọc Quỳnh (35 tuổi, nhân viên điều dưỡng một Phòng khám đa khoa ở thị xã Bến Cát) với giá 300.000 đồng.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Quỳnh được phòng khám điều động hỗ trợ xét nghiệm test nhanh tại các chốt lưu động. Thời gian này, Quỳnh có điều kiện tiếp cận các phiếu kết quả xét nghiệm âm tính được đóng sẵn dấu mộc treo và đã ký tên của lãnh đạo phòng khám, nhưng để trống thông tin về người xét nghiệm trên phiếu.

Phiếu xét nghiệm âm tính để trống - Ảnh: Báo Bình Dương

Khoảng một tháng qua, Tý và nữ điều dưỡng đã 5 lần mua bán 130 phiếu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, tổng giá trị là 11,5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, báo Bình Dương thông tin thêm, hôm qua 13/9, đại diện Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức” tại ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng.

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