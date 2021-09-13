ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã thực hiện xét nghiệm diện rộng được khoảng 50% theo kế hoạch đề ra. TP sẽ đề xuất nới lỏng giãn cách xã hội sau 21/9 nếu tình hình "tốt như hiện tại".

Theo thông tin từ Dân Trí, sáng 13/9, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã thực hiện xét nghiệm diện rộng được khoảng 50% theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chỉ còn "lác đác vài trường hợp" ngoài cộng đồng được phát hiện và số lượng ca mắc hàng ngày có dấu hiệu giảm.

Cũng theo ông Tuấn, nếu Hà Nội duy trì tốt tình trạng như hiện tại thì khả năng cao phía CDC sẽ đề xuất nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, các "vùng đỏ" thuộc địa bàn các quận, huyện sẽ tiếp tục phải phong tỏa chặt.

"Không thể xóa hết ngay "vùng đỏ" trên địa bàn thành phố được nhưng có thể thay đổi theo quy mô. Quận huyện nào vẫn còn vùng đỏ thì vẫn phải phong tỏa" - ông Tuấn nói và xác nhận đang xây dựng kế hoạch thu hẹp "vùng đỏ", nới lỏng giãn cách xã hội dần từng bước.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, vào chiều 12/9, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động xây dựng phương án phục hồi kinh tế - xã hội cho giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội.

Cụ thể, ông Quyền yêu cầu các địa phương phải tính toán, nghiên cứu, sớm có định hướng cho giai đoạn chống dịch sau ngày 21/9.

Đối với vùng 2, vùng 3, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu chính quyền địa phương phải tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, xây dựng trong điều kiện kiểm soát tình hình dịch bệnh chặt chẽ.

Vụ xe tải 'giấu' 15 người trong thùng đông lạnh để thông chốt: Nếu bắt buộc họ quay trở về nơi xuất phát thì sẽ rơi vào cảnh éo le hơn nữa Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết tỉnh không buộc 15 người trốn trong thùng đông lạnh trên xe phải quay về nơi xuất phát mà sẽ giao đơn vị chức năng bố trí nơi cách ly, để họ ăn uống, nghỉ ngơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-da-co-ban-kiem-soat-duoc-tinh-hinh-dich-benh-se-de-xuat-noi-long-gian-cach-xa-hoi-sau-21-9-424064.html