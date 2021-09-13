Vụ xe tải 'giấu' 15 người trong thùng đông lạnh để thông chốt: Nếu bắt buộc họ quay trở về nơi xuất phát thì sẽ rơi vào cảnh éo le hơn nữa

Xã hội 13/09/2021 14:55

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết tỉnh không buộc 15 người trốn trong thùng đông lạnh trên xe phải quay về nơi xuất phát mà sẽ giao đơn vị chức năng bố trí nơi cách ly, để họ ăn uống, nghỉ ngơi.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tối 12/9, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Hàm Tân (thuộc Phòng CSGT Công an Bình Thuận) phát hiện chiếc xe đông lạnh mang BKS 51D-382.14 đậu tại quán cơm ở huyện Hàm Tân, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

CSGT kiểm tra, yêu cầu tài xế Lê Văn Tuấn (39 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Nam) mở thùng đông lạnh phía sau để kiểm tra, phát hiện có 15 người cùng nhiều hành lý.

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Người dân trốn trong thùng đông lạnh để thông chốt - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tài xế này khai đã nhận chở khách với phí 700.000 đồng/người. Tài xế Tuấn cùng 2 tài xế khác đã móc nối với nhau, chuyển khách từ Long Khánh (Đồng Nai) nhằm "thông chốt" kiểm dịch qua Bình Thuận. Tuấn đã dùng xe tải chuyển khách trót lọt qua nhiều chốt kiểm soát nhưng đến khu vực chốt kiểm soát Tân Đức thì bị phát hiện.

Cũng theo nguồn trên, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát xã Tân Đức đã lập biên bản, đồng thời bàn giao cho thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

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UBND tỉnh Bình Thuận không buộc 15 người trên xe phải quay về nơi xuất phát mà sẽ giao đơn vị chức năng bố trí nơi cách ly, để họ ăn uống, nghỉ ngơi - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến vụ việc, trả lời trên Pháp luật TP.HCM, Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết tỉnh không buộc 15 người trên xe phải quay về nơi xuất phát mà sẽ giao đơn vị chức năng bố trí nơi cách ly, để họ ăn uống, nghỉ ngơi. Theo ông Minh, đoàn người này đang gặp khó khăn khi muốn về quê tránh dịch, nếu bắt buộc họ quay trở về nơi xuất phát thì họ sẽ rơi vào cảnh éo le hơn nữa.

Ông Minh cho biết: "Chậm nhất trong chiều nay, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ có văn bản gởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị đề nghị phối hợp đón công dân về quê".

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