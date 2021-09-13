Cục Hàng không Việt Nam lên kế hoạch mở lại đường bay nội địa, hành khách cần đáp ứng điều kiện nào để được bay?

Cục Cục Hàng không xây dựng Kế hoạch với mục tiêu nhằm duy trì hoạt động vận chuyển hàng không nội địa, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hàng không, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế cho các địa phương trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 (không bao gồm yêu cầu cách ly tập trung đối với hành khách nội địa tại các cơ sở cách ly tập trung của quân đội hoặc cơ sở cách ly được địa phương phê duyệt).

Dẫn tin từ Người Lao Động, Cục Hàng Không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về Dự thảo Kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải hàng không nội địa thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 .

Theo đó, yêu cầu toàn bộ phi công, tiếp viên và nhân viên hàng không khác tham gia dây chuyền phục vụ chuyến bay đều được tiêm tối thiểu 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Tổ bay có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi thực hiện chuyến bay .

Các Hãng hàng không được chủ động tổ chức vận chuyển (xây dựng lịch bay, mở bán, tiến hành khai thác…) theo các nội dung của Kế hoạch, khi thay đổi quy định giãn cách xã hội tại địa phương, việc mở bán, khai thác…sẽ thay đổi tương ứng. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển khách thực hiện công vụ, nhân viên y tế, nhân viên làm nhiệm vụ phòng chống dịch; từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cho hành khách đủ điều kiện về phòng chống dịch.

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Hành khách cần đáp ứng điều kiện nào để được bay?

Đối với hành khách, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; chia thành các giai đoạn.

Giai đoạn 1, áp dụng thí điểm 2 tuần sau khi Kế hoạch được ban hành, gồm:

- Khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 và hành khách có văn bản đồng ý di chuyển/tiếp nhận của các địa phương đi và đến;

- Khách có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và được cơ sở cách ly vận chuyển thẳng bằng xe chuyên dụng từ cơ sở cách ly đến sân bay xuất phát; hoặc có chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát; hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát.

Giai đoạn 2, áp dụng 2 tuần tiếp theo giai đoạn 1, gồm:

- Khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 và hành khách có văn bản đồng ý di chuyển/tiếp nhận của các địa phương đi và đến;

- Khách có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và được cơ sở cách ly vận chuyển thẳng bằng xe chuyên dụng từ cơ sở cách ly đến sân bay xuất phát; hoặc có chứng nhận tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát; hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm xuất phát; hoặc có xác nhận lưu trú tại khu vực không áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tối thiểu 14 ngày trước khi di chuyển.

Giai đoạn 3, áp dụng tiếp theo giai đoạn 2 (nếu không có thông báo khác của Cục Hàng không), không hạn chế về đối tượng hành khách được vận chuyển.

Cục Hàng không sẽ xem xét cấm bay và chuyển cơ quan công an xử lý những trường hợp hành khách sử dụng tài liệu giả mạo để đi tàu bay.

Đường bay, tần suất bay

Cục Hàng không đề xuất khai thác toàn bộ các đường bay nội địa kết nối các sân bay, bãi đáp của Việt Nam theo nhu cầu khai thác của các hãng hàng không Việt Nam.

Tần suất khai thác từng đường bay như sau:

Giai đoạn 1: Tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 50% so với thời điểm tuần đầu tiên tháng 4-2021 của hãng hàng không đó;

Giai đoạn 2: Tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 70% so với thời điểm tuần đầu tiên tháng 4-2021 của hãng hàng không đó;

Giai đoạn 3: tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá so với thời điểm tuần đầu tiên tháng 4-2021 của hãng hàng không đóvà được khai thác theo nhu cầu hãng hàng không khi toàn bộ các địa phương tại Việt Nam dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngoài các quy định trên, đối với tất cả các giai đoạn, các đường bay mới của mỗi hãng hàng không hoặc các đường bay của mỗi hãng có tần suất đến 1 chuyến/ngày vào thời điểm tuần đầu tiên tháng 4-2021 được phép khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày và được khai thác theo nhu cầu hãng hàng không khi toàn bộ các địa phương tại Việt Nam dỡ bỏ hoàn toàn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Các hãng hàng không được phép tổ chức mở bán, khai thác các đường bay nội địa với các yêu cầu, điều kiện nêu trên trên cơ sở slot được Cục Hàng không xác nhận và chỉ được mở bán trong giai đoạn 1 các chuyến bay có ngày khởi hành trong vòng 2 tuần kể từ ngày Kế hoạch được Bộ GTVT ban hành và giai đoạn 2 cho các chuyến bay có ngày khởi hành trong vòng 2 tuần kể từ khi giai đoạn 2 được áp dụng. Trường hợp các Hãng hàng không tổ chức khai thác không đúng với nội dung Kế hoạch được phê duyệt, Cục Hàng không sẽ dừng khai thác toàn bộ đường bay nội địa trong 1 tuần.