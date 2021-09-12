Sau 15/9, TP.HCM chưa thể lập tức nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên 'thẻ xanh, thẻ vàng'

Theo ông Đức, tinh thần là từ 15/9 đến cuối tháng 9, cơ bản TP.HCM vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16.

Dẫn tin từ Pháp luật TP.HCM, tối 12/9, tham dự tọa đàm Kiểm soát dịch bệnh trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã thông tin về phương án nới lỏng giãn cách xã hội của TP.HCM sau ngày 15/9.

Hiện nay, TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam đang nghiên cứu cơ chế cấp "thẻ xanh, thẻ vàng" COVID-19 hoặc hình thức tương tự để tạo điều kiện cho những đối tượng an toàn sẽ được mở rộng các hoạt động theo tinh thần "an toàn đến đâu thì mở đến đó".

Ông Đức cho biết, dựa trên nền của Chỉ thị 16, có những nơi vẫn duy trì Chỉ thị 16+ và một số nơi có tình hình tương đối ổn định như huyện Cần Giờ, Củ Chi thì sẽ có thể áp dụng Chỉ thị 16- hoặc Chỉ thị 15+.

Ông Dương Anh Đức - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trong thời gian qua, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các lực lượng của TP.HCM đang chuẩn bị đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, hoàn thiện công cụ công nghệ thông tin. Từ đó cùng với cả nước sử dụng một ứng dụng duy nhất sau khi dữ liệu được đồng bộ. Như vậy các địa phương sẽ có "thẻ xanh, thẻ vàng, thẻ đỏ" và các dữ liệu này đều được cập nhật tự động.

Tuy nhiên, TP.HCM biết rằng không phải ai cũng có thể tiếp cận được công nghệ nên TP sẽ nghĩ thêm cách khác và tham vấn chuyên gia để tạo điều kiện cho người dân được hưởng mọi quyền lợi như nhau.

Trước câu hỏi "sau ngày 15/9 chưa thể có phương án nới lỏng giãn cách dựa trên thẻ xanh, thẻ vàng" thì ông Dương Anh Đức khẳng định: "Hiện nay chúng tôi đang cân nhắc, theo nguyên tắc khi nào sẵn sàng mới làm".

Cũng theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, hiện nay tiêu chí hết sức quan trọng để nhận "thẻ xanh" COVID-19 là người dân phải có hai mũi tiêm và mũi tiêm thứ hai phải được hai tuần thì mới có giá trị. Vì sau hai tuần cơ thể mới bắt đầu phát sinh tương đối đủ kháng thể để bảo vệ cho người dân.

Đến nay, TP.HCM đã tiêm khoảng 7,8 triệu mũi vaccine, trong đó, có khoảng hơn 1,3 triệu người đã tiêm đủ hai mũi. Trong số 1,3 triệu người này có khá nhiều người lớn tuổi, có bệnh nền. TP đang khuyến cáo đối với nhóm có nguy cơ cao nêu trên thì dù đã tiêm đủ hai mũi, cũng hạn chế tối đa ra đường, tham gia vào các hoạt động.

"Thời gian qua, trong số đối tượng được tiêm hai mũi, chúng tôi tập trung nhiều cho nhóm yếu thế nên số người dự kiến được nhận 'thẻ xanh' sẽ không quá lớn. Có lẽ sau 15-9 một thời gian, khi nào sẵn sàng thì mới triển khai" – ông Đức khẳng định.